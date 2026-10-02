O que revela nova pesquisa sobre a desconfiança dos brasileiros em políticos

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Pesquisa do Instituto Oyá revela que 65% dos brasileiros não confiam em políticos e 78% são vulneráveis à desinformação, aceitando uma notícia falsa com apelo emocional. O estudo “Termômetro do Brasil” aponta alta desconfiança em partidos, Congresso e Executivo, e analisa a participação política e credibilidade institucional.

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Uma pesquisa nacional do Laboratório de Inteligência sobre Narrativas e Algoritmos (LINA), do Instituto Oyá, revela que 65% dos brasileiros não confiam nos políticos. O levantamento, intitulado Termômetro do Brasil, ouviu 2 mil pessoas em todas as regiões do país e investigou a confiança nas instituições e as formas de participação política às vésperas das eleições de 2026.

A desconfiança é mais acentuada em relação aos partidos políticos, que registram 64% de descrédito, seguidos pelo Congresso Nacional, com 54%. O índice chega a 45% no caso do Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, e a 41% em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Sobre o sistema eleitoral, 41% afirmam confiar nas eleições, enquanto 17% manifestam desconfiança. “Os dados provam que o brasileiro não está apático, mas sobrecarregado por modelos de representação que não resolvem as urgências da sua rotina”, analisa Karina Camilo, diretora-executiva do Instituto

O estudo também identificou a vulnerabilidade da população a fake news, sobretudo quando há um apelo emocional. Entrevistadores compararam a reação a duas notícias sobre eventos climáticos extremos. A informação falsa, que estabelecia uma comparação fictícia entre as enchentes no Rio Grande do Sul e o furacão Katrina, foi aceita por 78% dos participantes. Já o conteúdo verdadeiro, baseado em dados do Cemaden e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), teve adesão de 69%.