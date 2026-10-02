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Política

O que revela nova pesquisa sobre a desconfiança dos brasileiros em políticos

Estudo nacional mapeou a percepção dos brasileiros sobre instituições e o impacto das redes na formação de opiniões em ano eleitoral

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 16h39
Fachada do Congresso Nacional
Fachada do Congresso Nacional (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Uma pesquisa nacional do Laboratório de Inteligência sobre Narrativas e Algoritmos (LINA), do Instituto Oyá, revela que 65% dos brasileiros não confiam nos políticos. O levantamento, intitulado Termômetro do Brasil, ouviu 2 mil pessoas em todas as regiões do país e  investigou a confiança nas instituições e as formas de participação política às vésperas das eleições de 2026.

A desconfiança é mais acentuada em relação aos partidos políticos, que registram 64% de descrédito, seguidos pelo Congresso Nacional, com 54%. O índice chega a 45% no caso do Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, e a 41% em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Sobre o sistema eleitoral, 41% afirmam confiar nas eleições, enquanto 17% manifestam desconfiança. “Os dados provam que o brasileiro não está apático, mas sobrecarregado por modelos de representação que não resolvem as urgências da sua rotina”, analisa Karina Camilo, diretora-executiva do Instituto

O estudo também identificou a vulnerabilidade da população a fake news, sobretudo quando há um apelo emocional. Entrevistadores compararam a reação a duas notícias sobre eventos climáticos extremos. A informação falsa, que estabelecia uma comparação fictícia entre as enchentes no Rio Grande do Sul e o furacão Katrina, foi aceita por 78% dos participantes. Já o conteúdo verdadeiro, baseado em dados do Cemaden e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), teve adesão de 69%.

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