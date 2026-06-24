O que pode pesar na decisão de Moraes sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro
Professor da USP afirma que eventual revogação do benefício envolve também impactos políticos e eleitorais
A possibilidade de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rever a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou novos contornos após a apreensão de uma arma relacionada à sua escolta. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o professor Rubens Beçak, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, afirmou que a legislação prevê a hipótese de reversão do regime, mas destacou que a decisão envolve fatores jurídicos e políticos de grande relevância.
Segundo Beçak, Moraes citou corretamente a Lei de Execução Penal ao apontar que a situação pode ser enquadrada como falta grave. O professor observou que o ministro tem seguido o princípio do contraditório ao ouvir a defesa, o depoimento de Bolsonaro e aguardar a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir sobre eventuais consequências.
Por que Moraes age com cautela?
Na avaliação do constitucionalista, o relator demonstra preocupação não apenas com a aplicação da lei, mas também com os efeitos decorrentes de uma eventual mudança de regime. Beçak ressaltou que Bolsonaro recebeu o benefício da prisão domiciliar por razões humanitárias relacionadas ao seu estado de saúde, além da idade avançada.
“O ministro sabe perfeitamente das consequências políticas de reverter o regime”, afirmou o professor. Para ele, a responsabilidade é ampliada pelo fato de o caso envolver um ex-presidente da República e por eventuais repercussões eleitorais da decisão.
A prisão domiciliar pode ser revogada?
Embora considere que a reversão do regime seja juridicamente possível, Beçak avalia que uma advertência ou repreensão formal pode surgir como alternativa. Segundo ele, a apreensão da arma representa uma irregularidade que precisa ser examinada, mas a definição sobre sua gravidade dependerá da análise do relator e da manifestação da PGR.
O professor observou que Bolsonaro apresentou explicações para a presença da arma e que a defesa sustenta que o episódio está esclarecido. Ainda assim, caberá às autoridades responsáveis avaliar a credibilidade dessas justificativas e o eventual impacto sobre o cumprimento da pena.
Como a saúde de Bolsonaro entra na equação?
Durante a entrevista, Beçak destacou que o estado de saúde do ex-presidente é um elemento central da discussão. Segundo ele, Moraes terá de ponderar os motivos que fundamentaram a concessão da prisão domiciliar humanitária antes de decidir sobre qualquer alteração no regime.
Para o professor, o magistrado não se limita à “letra fria da lei” e deve interpretar o caso dentro de seu contexto específico. Nesse cenário, afirmou, o julgamento envolve tanto a caracterização da conduta quanto a definição da medida mais adequada diante das circunstâncias apresentadas.
Novas restrições podem ser impostas?
Mesmo sem uma eventual revogação da prisão domiciliar, Beçak considera provável que Moraes amplie as restrições impostas ao ex-presidente. Ele lembrou que as limitações aplicadas ao longo do processo foram sendo gradualmente ampliadas e que o episódio da arma pode motivar novas determinações.
“Certamente vai impor mais restrições”, disse o professor. Entre as possibilidades, ele citou medidas destinadas a reforçar o controle sobre o cumprimento do regime domiciliar, caso o ministro entenda que houve descumprimento das regras estabelecidas.
A explicação para a arma convence?
Questionado por Marcela Rahal sobre o fato de a arma ter sido localizada com um policial que integrava a escolta de Bolsonaro, Beçak classificou a situação como incomum. Ele mencionou a versão apresentada pelo ex-presidente, segundo a qual o armamento teria sido encaminhado para manutenção e estaria sem condições de disparo.
Ainda assim, o professor reiterou que a questão central será a avaliação da PGR e de Moraes sobre as explicações fornecidas. “O que importa é o que virá da manifestação do procurador-geral da República e do ministro Moraes”, afirmou.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.