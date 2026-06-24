O que pode pesar na decisão de Moraes sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro

A possibilidade de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rever a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou novos contornos após a apreensão de uma arma relacionada à sua escolta. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o professor Rubens Beçak, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, afirmou que a legislação prevê a hipótese de reversão do regime, mas destacou que a decisão envolve fatores jurídicos e políticos de grande relevância.

Segundo Beçak, Moraes citou corretamente a Lei de Execução Penal ao apontar que a situação pode ser enquadrada como falta grave. O professor observou que o ministro tem seguido o princípio do contraditório ao ouvir a defesa, o depoimento de Bolsonaro e aguardar a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir sobre eventuais consequências.

Por que Moraes age com cautela?

Na avaliação do constitucionalista, o relator demonstra preocupação não apenas com a aplicação da lei, mas também com os efeitos decorrentes de uma eventual mudança de regime. Beçak ressaltou que Bolsonaro recebeu o benefício da prisão domiciliar por razões humanitárias relacionadas ao seu estado de saúde, além da idade avançada.

“O ministro sabe perfeitamente das consequências políticas de reverter o regime”, afirmou o professor. Para ele, a responsabilidade é ampliada pelo fato de o caso envolver um ex-presidente da República e por eventuais repercussões eleitorais da decisão.

A prisão domiciliar pode ser revogada?

Embora considere que a reversão do regime seja juridicamente possível, Beçak avalia que uma advertência ou repreensão formal pode surgir como alternativa. Segundo ele, a apreensão da arma representa uma irregularidade que precisa ser examinada, mas a definição sobre sua gravidade dependerá da análise do relator e da manifestação da PGR.

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O professor observou que Bolsonaro apresentou explicações para a presença da arma e que a defesa sustenta que o episódio está esclarecido. Ainda assim, caberá às autoridades responsáveis avaliar a credibilidade dessas justificativas e o eventual impacto sobre o cumprimento da pena.

Como a saúde de Bolsonaro entra na equação?

Durante a entrevista, Beçak destacou que o estado de saúde do ex-presidente é um elemento central da discussão. Segundo ele, Moraes terá de ponderar os motivos que fundamentaram a concessão da prisão domiciliar humanitária antes de decidir sobre qualquer alteração no regime.

Para o professor, o magistrado não se limita à “letra fria da lei” e deve interpretar o caso dentro de seu contexto específico. Nesse cenário, afirmou, o julgamento envolve tanto a caracterização da conduta quanto a definição da medida mais adequada diante das circunstâncias apresentadas.

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Novas restrições podem ser impostas?

Mesmo sem uma eventual revogação da prisão domiciliar, Beçak considera provável que Moraes amplie as restrições impostas ao ex-presidente. Ele lembrou que as limitações aplicadas ao longo do processo foram sendo gradualmente ampliadas e que o episódio da arma pode motivar novas determinações.

“Certamente vai impor mais restrições”, disse o professor. Entre as possibilidades, ele citou medidas destinadas a reforçar o controle sobre o cumprimento do regime domiciliar, caso o ministro entenda que houve descumprimento das regras estabelecidas.

A explicação para a arma convence?

Questionado por Marcela Rahal sobre o fato de a arma ter sido localizada com um policial que integrava a escolta de Bolsonaro, Beçak classificou a situação como incomum. Ele mencionou a versão apresentada pelo ex-presidente, segundo a qual o armamento teria sido encaminhado para manutenção e estaria sem condições de disparo.

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Ainda assim, o professor reiterou que a questão central será a avaliação da PGR e de Moraes sobre as explicações fornecidas. “O que importa é o que virá da manifestação do procurador-geral da República e do ministro Moraes”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade