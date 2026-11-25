Prestes a encaminhar um pacote de novas medidas fiscais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já recebeu de aliados a sugestão de propor aos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, uma convocação extraordinária do Legislativo em janeiro para aprovar a PEC do ajuste fiscal, que complementará o PLP que já avançou no Congresso.

A ideia é, diante do calendário apertado – que pode impedir a apreciação antes do fim dos trabalhos legislativos neste ano -, garantir que a proposição avance nas duas Casas antes de a nova composição assumir em fevereiro.

Apesar da boa vontade de Motta e Alcolumbre com Lula nos últimos meses, um artigo na Constituição pode ser uma pedra no sapato nos planos de fazer votações extraordinárias no Congresso no primeiro mês do próximo ano.

Isso porque é preciso apoio da maioria absoluta tanto de Câmara quanto do Senado para que as sessões aconteçam foram do calendário legislativo oficial.

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Ainda assim, fontes que destacam a dificuldade do plano triunfar admitem que a disposição dos parlamentares apoiarem a iniciativa está diretamente ligada ao grau de satisfação dessa maioria necessária com o texto da PEC, que deve ser conhecido nos próximos dias.