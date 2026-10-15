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Política

O que pensam os brasileiros sobre o fim da escala 6×1, segundo a pesquisa Quaest

Levantamento mostra como eleitores avaliam a proposta aprovada pelo Senado nesta quarta-feira

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h02
Plenário do Congresso Nacional lotado, com políticos e assessores comemorando, muitos tirando fotos e filmando com celulares, em um ambiente de euforia. Ao fundo, telões exibem informações e um orador.
Plenário do Senado comemora aprovação da PEC do fim da escala 6x1 (Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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O fim da escala de trabalho 6×1, que prevê seis dias de expediente para um de descanso, tem avaliação positiva de 68% dos brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. O resultado foi conhecido no mesmo dia em que o Senado aprovou, em dois turnos, a proposta que reduz a jornada semanal de trabalho e amplia o período de descanso remunerado para dois dias.

A medida, defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está entre as propostas de maior aceitação popular avaliadas pelo instituto às vésperas do segundo turno da eleição presidencial contra Flávio Bolsonaro (PL).

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De acordo com o levantamento, 61% dos entrevistados afirmaram que já conheciam a proposta e a aprovavam. Outros 7% disseram que não tinham conhecimento da iniciativa, mas a consideraram uma boa ideia depois de serem informados sobre seu conteúdo.

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A rejeição somou 25%: 20% já conheciam a proposta e a desaprovavam, enquanto 5% não sabiam da medida e a avaliaram negativamente. Outros 7% não souberam ou não responderam.

Como o fim da escala 6×1 se compara a outras propostas?

A mudança na jornada de trabalho está entre as medidas com maior apoio dos entrevistados que conheciam as propostas avaliadas pela Quaest.

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Nesse critério, o fim da escala 6×1 registrou 61%, mesmo percentual da redução da maioridade penal para 16 anos, defendida por Flávio Bolsonaro. A proibição das bets e cassinos online, outra proposta associada a Lula, apareceu à frente, com 64%.

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Considerando também os entrevistados que desconheciam as medidas, mas as avaliaram positivamente, o fim da escala 6×1 alcançou 68% de aprovação, enquanto a proibição das bets chegou a 72%.

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Os resultados medem a opinião dos eleitores sobre as propostas e não representam, necessariamente, apoio eleitoral aos candidatos que as defendem.

Fim da escala 6×1

O que muda com a aprovação do fim da escala 6×1 pelo Senado?

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, em dois turnos. O texto estabelece, como regra geral, cinco dias de trabalho e dois de descanso remunerado por semana, sem redução salarial.

A mudança também prevê a diminuição gradual da jornada máxima semanal, atualmente de 44 horas, para 40 horas. Na primeira etapa, o limite será reduzido para 42 horas, com previsão de dois dias de descanso remunerado por semana. A segunda etapa estabelecerá o teto definitivo de 40 horas.

A proposta ainda precisa ser promulgada pelo Congresso Nacional e publicada oficialmente. A primeira fase da mudança está prevista para 60 dias após a promulgação, enquanto a transição completa deverá ocorrer em 14 meses.

O texto também admite exceções para determinadas categorias e regimes de trabalho, conforme as condições estabelecidas em acordos e convenções coletivas.

Quando a pesquisa foi realizada?

A Genial/Quaest entrevistou 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. O levantamento foi realizado antes da aprovação da proposta pelo Senado.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

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TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
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