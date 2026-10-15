🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Política

O que pensam os brasileiros sobre a proposta de Lula de proibir as bets, segundo a nova Quaest

Pesquisa mostra como eleitores avaliam a proibição das plataformas de apostas e cassinos online às vésperas do 2º turno

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h02
Pessoa segura um celular exibindo Acesso bloqueado em tela escura, enquanto um monitor ao fundo mostra a mesma mensagem em fundo azul, detalhando o bloqueio de plataformas de apostas por Medida Provisória nº 1.394/26 até setembro de 2026
Com as bets fora do ar, usuários estão sendo encaminhados para página do governo com orientações sobre a mudança (Joédson Alves/Agência Brasil)
Continua após publicidade
O que pensam os brasileiros sobre a proposta de Lula de proibir as bets, segundo a nova Quaest Priorize VEJA no Google

A proibição das bets, plataformas de apostas esportivas e cassinos online, tem o apoio de 72% dos brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. O resultado coloca a medida defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as propostas de maior aceitação popular avaliadas pelo instituto às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, disputado contra Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com o levantamento, 64% dos entrevistados afirmaram que conheciam a proposta e a aprovavam. Outros 8% disseram que não tinham conhecimento da iniciativa, mas a consideraram uma boa ideia depois de serem informados sobre seu conteúdo.

Continua após a publicidade

A rejeição somou 21%: 17% conheciam a proposta e a desaprovavam, enquanto 4% não sabiam da medida e a avaliaram negativamente. Outros 7% não souberam ou não responderam.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mudou em relação à pesquisa anterior?

O apoio à proibição das bets passou de 62% para 72% em relação ao levantamento da Quaest divulgado no dia 28 de setembro, uma diferença de dez pontos percentuais.

Continua após a publicidade

Na pesquisa anterior, 40% dos entrevistados afirmavam conhecer e aprovar a restrição às apostas online, enquanto 22% não conheciam a proposta, mas a consideravam positiva.

Continua após a publicidade

A comparação mostra que aumentou sobretudo a parcela de eleitores que conheciam e apoiavam a medida, embora os levantamentos não permitam afirmar que houve mudança individual de opinião.

Continua após a publicidade

Fim da escala 6×1

Como a proibição das bets se compara a outras propostas?

A proibição das plataformas de apostas registrou o maior percentual de entrevistados que declararam conhecer e aprovar uma proposta: 64%.

Nesse critério, ficou à frente do fim da escala de trabalho 6×1 e da redução da maioridade penal, ambos com 61% de aprovação entre o total de entrevistados que conheciam as respectivas iniciativas.

Ao considerar também os eleitores que desconheciam as propostas, mas as avaliaram positivamente, o reajuste anual do salário mínimo acima da inflação alcançou 88% de avaliações favoráveis, enquanto a redução de impostos sobre a cesta básica chegou a 80%.

O resultado sobre as bets mede a opinião dos entrevistados a respeito da medida e não indica, necessariamente, apoio eleitoral ao candidato que a defende.

Quando a pesquisa foi realizada?

A Genial/Quaest entrevistou 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Globo.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).