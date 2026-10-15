O que pensam os brasileiros sobre a proposta de Lula de proibir as bets, segundo a nova Quaest

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A pesquisa Genial/Quaest revela que 72% dos brasileiros apoiam a proibição de plataformas de apostas esportivas e cassinos online. A medida, defendida pelo presidente Lula, ganhou 10 pontos percentuais desde a última sondagem, tornando-se uma das propostas de maior aceitação popular. Entenda os detalhes do levantamento.

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A proibição das bets, plataformas de apostas esportivas e cassinos online, tem o apoio de 72% dos brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. O resultado coloca a medida defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as propostas de maior aceitação popular avaliadas pelo instituto às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, disputado contra Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com o levantamento, 64% dos entrevistados afirmaram que já conheciam a proposta e a aprovavam. Outros 8% disseram que não tinham conhecimento da iniciativa, mas a consideraram uma boa ideia depois de serem informados sobre seu conteúdo.

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A rejeição somou 21%: 17% já conheciam a proposta e a desaprovavam, enquanto 4% não sabiam da medida e a avaliaram negativamente. Outros 7% não souberam ou não responderam.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mudou em relação à pesquisa anterior?

O apoio à proibição das bets passou de 62% para 72% em relação ao levantamento da Quaest divulgado no dia 28 de setembro, uma diferença de dez pontos percentuais.

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Na pesquisa anterior, 40% dos entrevistados afirmavam conhecer e aprovar a restrição às apostas online, enquanto 22% não conheciam a proposta, mas a consideravam positiva.

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A comparação mostra que aumentou sobretudo a parcela de eleitores que já conheciam e apoiavam a medida, embora os levantamentos não permitam afirmar que houve mudança individual de opinião.

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Fim da escala 6×1

Como a proibição das bets se compara a outras propostas?

A proibição das plataformas de apostas registrou o maior percentual de entrevistados que declararam conhecer e aprovar uma proposta: 64%.

Nesse critério, ficou à frente do fim da escala de trabalho 6×1 e da redução da maioridade penal, ambos com 61% de aprovação entre o total de entrevistados que já conheciam as respectivas iniciativas.

Ao considerar também os eleitores que desconheciam as propostas, mas as avaliaram positivamente, o reajuste anual do salário mínimo acima da inflação alcançou 88% de avaliações favoráveis, enquanto a redução de impostos sobre a cesta básica chegou a 80%.

O resultado sobre as bets mede a opinião dos entrevistados a respeito da medida e não indica, necessariamente, apoio eleitoral ao candidato que a defende.

Quando a pesquisa foi realizada?

A Genial/Quaest entrevistou 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Globo.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.