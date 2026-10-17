O que pensam eleitores de Flávio e Lula sobre redução da maioridade penal, segundo pesquisa Datafolha

Oito em cada dez brasileiros apoia a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade — é o que indica a nova pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 17. Segundo o levantamento, a medida tem adesão entre os eleitores da direita e da esquerda.

Dos que declararam voto em Lula (PT) no segundo turno, 70% é favorável à mudança no código penal. Já entra aqueles que indicaram voto em Flávio Bolsonaro (PL), a porcentagem de aprovação chega aos 89%. O resultado aponta estabilidade em relação ao último levantamento sobre o tema, em junho, com variações pequenas, dentro da margem de erro.

Na amostra geral, os que são contra a redução da maioridade penal foram de 17% para 18% em quatro meses. Outros 2% afirmaram não saber, e 1% se declarou indiferente à medida, mantendo a mesma proporção do último levantamento. O maior índice de rejeição é entre os jovens, com 26% dos entrevistados na faixa dos 16 a 24 anos contra a mudança, e 73% a favor.

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No recorte racial, a diferença é pequena: entre os ouvidos no estudo, a aprovação da redução é de 79% entre aqueles que se declaram brancos, 80% dos que se declaram pretos e 81% dos que se declaram pardos, com proporções equivalentes de rejeição à medida.

A pesquisa ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais no Brasil nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos no geral da amostra, com nível de confiança de 95%. Nos recortes políticos, a margem é de 3 pontos.

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