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Política

O que pensam eleitores de Flávio e Lula sobre redução da maioridade penal, segundo pesquisa Datafolha

Levantamento apontou opinião da população sobre o tema que voltou a permear a campanha presidencial

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 11h28
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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O que pensam eleitores de Flávio e Lula sobre redução da maioridade penal, segundo pesquisa Datafolha Priorize VEJA no Google

Oito em cada dez brasileiros apoia a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade —  é o que indica a nova pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 17. Segundo o levantamento, a medida tem adesão entre os eleitores da direita e da esquerda.

Dos que declararam voto em Lula (PT) no segundo turno, 70% é favorável à mudança no código penal. Já entra aqueles que indicaram voto em Flávio Bolsonaro (PL), a porcentagem de aprovação chega aos 89%. O resultado aponta estabilidade em relação ao último levantamento sobre o tema, em junho, com variações pequenas, dentro da margem de erro. 

Na amostra geral, os que são contra a redução da maioridade penal foram de 17% para 18% em quatro meses. Outros 2% afirmaram não saber, e 1% se declarou indiferente à medida, mantendo a mesma proporção do último levantamento. O maior índice de rejeição é entre os jovens, com 26% dos entrevistados na faixa dos 16 a 24 anos contra a mudança, e 73% a favor. 

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No recorte racial, a diferença é pequena: entre os ouvidos no estudo, a aprovação da redução é de 79% entre aqueles que se declaram brancos, 80% dos que se declaram pretos e 81% dos que se declaram pardos, com proporções equivalentes de rejeição à medida.

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A pesquisa ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais no Brasil nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos no geral da amostra, com nível de confiança de 95%. Nos recortes políticos, a margem é de 3 pontos.

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Maioridade Penal
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