O que pensa Augusto Heleno sobre o perdão a Daniel Silveira

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, o general Augusto Heleno defendeu a decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) de conceder perdão ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a mais de oito anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques à Corte e por incitar animosidade das Forças Armadas contra o Judiciário.

Considerado um dos principais conselheiros de Bolsonaro, Heleno afirmou que o decreto editado pelo presidente representa “a valorização da democracia e seus princípios”.

“A atitude do presidente da República, em relação ao STF, tem por objetivo principal o respeito à Constituição. Isso representa, em suma, a valorização da democracia e seus princípios”, escreveu o general em seu perfil do Twitter. “Desrespeitá-los abre as portas para o personalismo e para a insegurança jurídica. Brasil acima de tudo!”, acrescentou. Bolsonaro contou com o apoio do núcleo militar do governo para partir para o confronto com o STF ao editar o decreto com o perdão a Silveira. Esses militares foram um dos principais incentivadores do presidente para que ele tomasse a decisão.

Investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, Silveira foi condenado na quarta-feira, 20, pela Suprema Corte por 10 votos a 1 — apenas o ministro Nunes Marques votou contra. Um dia depois da condenação, Bolsonaro editou um decreto pelo qual perdoava o parlamentar, abrindo uma nova crise entre o Planalto e o Judiciário.

A condenação contra o parlamentar incluía não só o cumprimento de pena em regime fechado, como também a perda dos direitos políticos do deputado — o que tornaria Silveira inelegível.

A medida tomada por Bolsonaro gerou intensa repercussão entre juristas, advogados e especialistas em direito. Muitos afirmam que o decreto é passível de questionamentos e deverá ser analisado pelo STF. Eles sustentam que a decisão do presidente é “inconstitucional” e que o perdão da pena não pode ser concedido para atender objetivos pessoais, pelo fato de envolver um aliado de Bolsonaro.

Já há ao menos quatro ações no STF apresentadas contra o indulto apresentadas pelos partidos Rede Sustentabilidade, Cidadania e PDT e pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). A ministra Rosa Weber, futura presidente do Supremo, foi escolhida relatora dos quatro casos.