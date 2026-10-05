O que o novo Congresso indica sobre um futuro governo Flávio Bolsonaro ou Lula 4

A nova composição do Congresso desenha dois cenários bastante diferentes para o próximo presidente da República. Com o PL projetado como a maior bancada tanto da Câmara quanto do Senado, um eventual governo de Flávio Bolsonaro encontraria uma base política mais favorável, enquanto um quarto mandato de Lula poderia enfrentar dificuldades permanentes na relação com o Legislativo. A avaliação foi feita pelo editor de política de VEJA José Benedito da Silva, no VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O programa destacou que o PL elegeu 121 deputados federais e passará a contar com 28 senadores, números que ampliam significativamente o peso do partido nas duas Casas. Marcela lembrou uma declaração de Jair Bolsonaro, feita antes da sua condenação, em que ele pedia aos apoiadores 50% do Congresso e dizia, caso conseguisse isso, que não precisaria ser presidente para influenciar os rumos do país.

Como o avanço do PL muda a disputa pelo poder no Congresso?

Para José Benedito, Jair Bolsonaro vinha tratando havia tempos a eleição parlamentar como uma batalha estratégica. O avanço do PL, embora não dê ao partido maioria para decidir sozinho as principais votações, aumenta sua capacidade de pautar discussões e de disputar o comando das Casas.

No Senado, José Benedito ressaltou que os 28 parlamentares representam quase um terço das 81 cadeiras. O partido ainda precisaria construir alianças para alcançar maiorias, inclusive em iniciativas contra ministros do Supremo Tribunal Federal, mas passaria a contar com força relevante na escolha do presidente da Casa — posto decisivo para definir quais temas avançam.

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O crescimento do PL ocorre, segundo a análise apresentada no programa, ao mesmo tempo em que siglas do chamado Centrão perderam espaço. José Benedito citou o encolhimento de partidos como União Brasil, PP, PSD e MDB e avaliou que esse movimento reduz a margem de manobra dos grupos que tradicionalmente influenciam a eleição para o comando da Câmara. “Com o Centrão enfraquecido e o PL anabolizado, fica muito difícil”, afirmou.

O que esse Congresso representaria para Flávio Bolsonaro?

Caso Flávio Bolsonaro vença a eleição presidencial, a avaliação no VEJA em Foco é de que ele encontraria um ambiente parlamentar mais favorável à sua agenda. Além das bancadas do próprio PL, Marcela destacou a presença de políticos de direita, centro-direita e de outros partidos que poderiam votar ao lado de um eventual governo.

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“Ele vai ter uma facilidade gigantesca com o Congresso Nacional ali na mão”, afirmou a apresentadora, ressaltando que a sustentação política não dependeria exclusivamente do PL.

E como seria a relação do Congresso com um Lula 4?

Na avaliação de José Benedito, o cenário seria muito mais difícil caso Lula consiga se reeleger. O editor lembrou que o presidente já enfrenta dificuldades na relação com o Senado na configuração atual e afirmou que uma Casa ainda mais inclinada à direita elevaria o potencial de conflitos com o Executivo.

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“Agora você imagina o Lula reeleito num Congresso onde o PL bolsonarista tem a maioria no Senado e na Câmara. Isso vai ser fonte de crises permanentes”, afirmou José Benedito. “Vai ser bem difícil para Lula administrar o país com um Congresso com essa formatação.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.