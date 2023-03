O que o governo Bolsonaro alegou para tentar recuperar joias milionárias

O governo de Jair Bolsonaro tentou recuperar joias avaliadas em 16,5 milhões de reais, recebidas do governo da Arábia Saudita alegando que os objetos seriam analisados para incorporação ao acervo privado do presidente ou ao acervo público da Presidência da República. Os objetos foram apreendidos pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021.

As justificativas para tentar recuperar as joias constam em documentos divulgados nas redes sociais de Fábio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social. O pedido para que os objetos fossem encaminhados ao acervo foi assinado pelo chefe de gabinete adjunto de documentação histórica da presidência, Marcelo da Silva Vieira.

Wajngarten também divulgou outro documento, emitido pelo gabinete de Albuquerque, pedindo a liberação dos presentes. “Considerando a condição específica do Ministro —representante do Senhor Presidente da República; a inviabilidade de recusa ou devolução imediata de presentes em razão das circunstâncias correntes; e os valores histórico, cultural e artístico dos bens ofertados; faz-se necessário e imprescindível que seja dado ao acervo o destino legal adequado”, diz o ofício.

Mais esclarecimentos sobre o caso das jóias:

Termo de Retenção de bens 26/10/21 – 18:37 GRU

Dia 29/10/21 – ( logo depois ) Responsável pelo acervo responde ao gabinete do Minsitro Bento informando-o que os presentes recebidos deveriam ser encaminhados ao acervo do palácio. pic.twitter.com/embdYbB35M — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) March 4, 2023

Dessa vez não veio de blogs ou pessoas físicas….. pic.twitter.com/pf5OoO0UTc — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) March 4, 2023

Uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou que o governo Bolsonaro tentou trazer o colar, um par de brincos, um relógio e um anel de diamantes de forma ilegal para o Brasil em outubro de 2021. As joias seriam um presente do governo da Arábia Saudita a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os acessórios foram encontrados na mochila do militar Marcos André Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e retidos pela Receita Federal no aeroporto.

A legislação obriga que seja feita uma declaração de bens transportados com valor acima de mil dólares. Caso queira reaver o presente milionário, Bolsonaro terá que pagar o imposto de importação de 50% do valor dos objetos — cerca de 12 milhões de reais — além de multa de 25% por tentar trazê-los ao Brasil de forma ilegal, sem declará-los à Receita. De acordo com a reportagem de O Estado de S. Paulo, o governo Bolsonaro tentou diversas vezes reaver as joias sem pagar as taxas.