O que mostrou a última pesquisa Quaest sobre Lula x Bolsonaro antes do primeiro turno de 2022

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A Quaest divulgou a última pesquisa presidencial de 2022 na véspera do 1º turno, com Lula (49%) e Bolsonaro (38%). O resultado oficial mostrou Bolsonaro com mais votos que o previsto. Agora, a Quaest lança nova rodada para 2026, medindo a disputa Lula x Flávio Bolsonaro, a firmeza do voto e o voto útil. Entenda os detalhes e as expectativas.

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A última pesquisa Quaest divulgada antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2022 mostrava Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% dos votos válidos e Jair Bolsonaro (PL), então presidente e candidato à reeleição, com 38%. O levantamento foi publicado em 1º de outubro, um sábado, na véspera da votação.

Há quatro anos, a Quaest apontava uma diferença de 11 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro nos votos válidos. Ciro Gomes (PDT) aparecia em terceiro lugar, com 6%, e Simone Tebet (MDB), em quarto, com 5%.

Quatro anos depois, a Quaest volta a fazer uma rodada nacional nas horas finais da campanha. A pesquisa será divulgada neste sábado, 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno, e ouvirá eleitores nesta sexta-feira, 2, e no próprio sábado.

O que aconteceu nas urnas em 2022?

Na votação realizada no dia seguinte, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro, com 43,20%. A distância efetiva entre os dois foi, portanto, de 5,23 pontos percentuais, menos da metade dos 11 pontos registrados pela Quaest na véspera.

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O percentual de Lula ficou próximo dos 49% apontados pela pesquisa. O de Bolsonaro, por outro lado, terminou 5,2 pontos percentuais acima dos 38% medidos pelo levantamento. Nenhum dos dois alcançou mais da metade dos votos válidos, e a eleição seguiu para o segundo turno.

O que a última Quaest de 2026 vai mostrar?

A nova pesquisa chega depois de uma rodada, divulgada em 28 de setembro, na qual Lula aparecia com 39% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio Bolsonaro (PL), com 34%. Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) tinham 4% cada, Renan Santos (Missão), 3%, e Romeu Zema (Novo), 1%. Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula e Flávio apareciam numericamente empatados, com 42% cada.

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A rodada de sábado atualizará justamente essa distância. No primeiro turno, a Quaest apresentará aos entrevistados os treze candidatos à Presidência e também fará a pergunta espontânea, na qual nenhum nome é apresentado previamente. No segundo turno, o questionário concentra-se no confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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Quanto do voto ainda pode mudar?

A pesquisa também buscará medir um dos pontos centrais da reta final: o grau de firmeza da escolha do eleitor. Quem indicar um candidato será questionado se a decisão é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

Outro bloco investigará o chamado voto útil. A Quaest perguntará se o eleitor mudaria de candidato caso acreditasse que a eleição pudesse terminar já no primeiro turno. Entre aqueles que admitirem essa possibilidade, o instituto perguntará para qual candidato o voto poderia migrar. O resultado permitirá dimensionar a parcela do eleitorado que chega às últimas horas de campanha ainda aberta a uma troca de escolha.

Como serão feitas as pesquisas de 2022 e 2026?

Na última rodada antes do primeiro turno de 2022, a Quaest ouviu 3.600 eleitores nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em 239 municípios, por meio de entrevistas presenciais. O levantamento tinha nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02444/2022.

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A pesquisa de 2026 prevê 3.702 entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais em todo o país, realizadas nos dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro máxima prevista é de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02197/2026.