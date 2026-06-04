O que mostram os dados da segurança pública de SP em 2026
Balanço do primeiro quadrimestre revela recuo nos índices de criminalidade em todo o estado
De janeiro a abril, São Paulo registrou as menores taxas de criminalidade desde 2001, quando foi iniciada a série histórica da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). Os dados indicam queda em crimes violentos como homicídios e latrocínios.
O estado registrou 807 homicídios dolosos e 31 latrocínios nos primeiros quatro meses do ano, o que representa os patamares mais baixos para o período.
Além disso, os crimes contra o patrimônio também recuaram, com o registro de 48.550 roubos. Na comparação com o primeiro quadrimestre de 2025, os roubos em geral tiveram retração de 17,9%.
A SSP-SP aponta ainda que, pela primeira vez em um período de quatro meses, não foram registrados roubos a banco no estado.
Para o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, os números reforçam a relevância do trabalho conjunto entre as polícias e a eficácia do sistema de vigilância por câmeras, fatores que permitem uma “atuação firme e orientada por dados”.