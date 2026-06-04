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São Paulo alcança marcos históricos na segurança pública, registrando as menores taxas de criminalidade desde 2001. Homicídios, latrocínios e roubos apresentam quedas significativas no primeiro quadrimestre, reforçando a eficácia do trabalho policial e do sistema de vigilância. Um panorama positivo para o estado.

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De janeiro a abril, São Paulo registrou as menores taxas de criminalidade desde 2001, quando foi iniciada a série histórica da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). Os dados indicam queda em crimes violentos como homicídios e latrocínios.

O estado registrou 807 homicídios dolosos e 31 latrocínios nos primeiros quatro meses do ano, o que representa os patamares mais baixos para o período.

Além disso, os crimes contra o patrimônio também recuaram, com o registro de 48.550 roubos. Na comparação com o primeiro quadrimestre de 2025, os roubos em geral tiveram retração de 17,9%.

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A SSP-SP aponta ainda que, pela primeira vez em um período de quatro meses, não foram registrados roubos a banco no estado.

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Para o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, os números reforçam a relevância do trabalho conjunto entre as polícias e a eficácia do sistema de vigilância por câmeras, fatores que permitem uma “atuação firme e orientada por dados”.