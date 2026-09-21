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Política

O que mostram as três pesquisas mais recentes sobre a disputa entre Raquel Lyra e João Campos em Pernambuco

Levantamentos registram diferenças pequenas entre a governadora e o ex-prefeito do Recife no 1º turno

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 15h17
Raquel Lyra e João Campos
Raquel Lyra e João Campos (Redes sociais/Reprodução)
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O que mostram as três pesquisas mais recentes sobre a disputa entre Raquel Lyra e João Campos em Pernambuco Priorizar nos meus resultados Google

As três pesquisas mais recentes sobre a disputa pelo governo de Pernambuco mostram Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) tecnicamente empatados no primeiro turno. AtlasIntel, Real Time Big Data e Datafolha registraram diferenças numéricas distintas entre os dois candidatos, mas todas dentro das margens de erro informadas pelos institutos.

O levantamento mais recente, da AtlasIntel, divulgado no dia 17 de setembro, registrou 48,7% das intenções de voto para Raquel Lyra e 45,6% para João Campos. A diferença numérica é de 3,1 pontos percentuais. Em um eventual segundo turno, a governadora aparece com 51,1%, contra 47,3% do candidato do PSB, cenário que também foi classificado pelo instituto como empate técnico.

Como fica a distância nas pesquisas mais recentes?

Os três levantamentos mostram uma disputa concentrada em poucos pontos percentuais. Na AtlasIntel, Raquel aparece 3,1 pontos à frente de João no primeiro turno. No Real Time Big Data, divulgado no dia 15 de setembro, João registra 44% e Raquel, 43%, diferença de um ponto. Já o Datafolha de 11 de setembro marcou 47% para a governadora e 42% para o ex-prefeito, uma distância de cinco pontos. Consideradas as margens de erro próprias de cada pesquisa, os três resultados configuram empate técnico.

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O que mostra o Real Time Big Data?

No Real Time Big Data, João Campos aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 44%, ante 43% de Raquel Lyra. A diferença de um ponto está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Renan Hallais (Missão) aparece com 4% e Ivan Moraes (PSOL), com 1%.

Na simulação de segundo turno, o instituto registrou empate numérico: João e Raquel aparecem com 44% cada. Brancos e nulos somam 6%, mesmo percentual dos eleitores que não souberam ou não responderam.

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Como ficou o cenário no Datafolha?

No Datafolha, Raquel Lyra alcançou 47% no cenário estimulado de primeiro turno, enquanto João Campos registrou 42%. A diferença de cinco pontos permanece dentro da margem de erro de três pontos para cada lado, segundo a classificação do levantamento.

Em relação à rodada anterior do instituto, Raquel permaneceu com os mesmos 47%, enquanto João passou de 40% para 42%, oscilação dentro da margem de erro. No segundo turno, a pesquisa registrou 51% para Raquel e 44% para João.

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Como foram feitas as pesquisas?

A AtlasIntel entrevistou 1.793 eleitores pernambucanos entre 11 e 16 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-02989/2026.

O Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro, também com margem de erro de dois pontos e nível de confiança de 95%, e tem registro PE-07953/2026.

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O Datafolha realizou 1.204 entrevistas presenciais, em locais públicos, entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o registro é PE-04411/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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