O que mostra a nova pesquisa AtlasIntel sobre Lula x Flávio após crise na família Bolsonaro

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A nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg reforça a vantagem consistente de Lula na corrida presidencial de 2026. O petista lidera todos os cenários de segundo turno testados, incluindo o principal confronto contra Flávio Bolsonaro, que permanece como o adversário mais competitivo, mas ainda sem reverter a dianteira do presidente.

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Depois de semanas em que diferentes institutos passaram a apontar vantagem consistente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida ao Palácio do Planalto, a nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1º, reforça esse cenário. O levantamento mostra o petista liderando todos os cenários de segundo turno testados pelo instituto, incluindo o principal confronto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), hoje o nome mais competitivo da oposição.

No principal cenário, Lula aparece com 48,8% das intenções de voto, contra 42,3% de Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 8,9%. A vantagem do presidente chega a 6,5 pontos percentuais.

Como ficam os demais cenários de segundo turno?

A AtlasIntel também simulou confrontos de Lula com outros nomes da direita. Em todos eles, o presidente mantém a liderança.

Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 48%, ante 39% do governador. Em uma eventual disputa contra Romeu Zema (Novo), o petista alcança 48,2%, enquanto o mineiro aparece com 38,5%. O maior intervalo ocorre diante de Renan Santos (Missão): 49,2% a 28,9%.

O instituto ainda testou cenários contra Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama aparece com 38,9%, contra 48,7% de Lula. Já o ex-presidente registra 43,1%, diante de 48,6% do atual chefe do Executivo.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como está a disputa no primeiro turno?

No principal cenário estimulado, Lula reúne 46,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 36,6%. Renan Santos aparece em terceiro, com 7,8%, seguido por Ronaldo Caiado (2,9%) e Romeu Zema (2%). Os demais pré-candidatos permanecem abaixo de 2%.

Em um cenário alternativo, com menos candidatos, Lula sobe para 47,2%, enquanto Flávio mantém 36,3%, preservando ampla distância entre os dois principais concorrentes.

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Michelle Bolsonaro consegue substituir Flávio?

A pesquisa também avaliou uma hipótese em que Michelle Bolsonaro substitui o senador como principal representante do PL. Nesse cenário, Lula permanece com 47,1%, enquanto Michelle registra 19,3%. Romeu Zema, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem tecnicamente próximos, todos em torno de 8%, indicando que a ex-primeira-dama não reproduz, nesta simulação, o desempenho eleitoral alcançado por Flávio Bolsonaro.

A AtlasIntel também testou um eventual confronto entre os dois no segundo turno. Nesse cenário, o presidente registra 48,7% das intenções de voto, contra 38,9% da ex-primeira-dama, uma diferença de 9,8 pontos percentuais. O resultado indica que Michelle, embora seja apontada como uma das principais alternativas do PL para 2026, aparece em posição menos competitiva do que Flávio Bolsonaro em uma disputa direta com o petista, segundo os números do instituto.

E se Lula não disputar?

Sem o presidente na corrida, a AtlasIntel testou Fernando Haddad como candidato do PT.

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O ministro da Fazenda aparece com 39,7%, contra 36,7% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos soma 9,8%, seguido por Ronaldo Caiado (4,7%), Joaquim Barbosa (2,6%) e Romeu Zema (2,5%). Em eventual segundo turno, Haddad amplia a vantagem e venceria Flávio por 46,4% a 42,8%. Geraldo Alckmin também supera o senador: 47,4% a 41,7%.

Como está a rejeição dos principais candidatos?

O levantamento mostra que Flávio Bolsonaro permanece entre os nomes com maior resistência do eleitorado. O senador registra 53% de rejeição, atrás apenas de Aécio Neves (54%). Lula aparece com 48,6%, enquanto Jair Bolsonaro tem 45,2% e Michelle Bolsonaro, 43,2%. Haddad registra 30,7%, o menor índice entre os principais nomes do campo governista.

Qual o peso político da pesquisa?

A divulgação desta rodada ocorre após a suspensão da publicação do levantamento anterior da AtlasIntel por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Kassio Nunes Marques. Agora divulgado, o novo estudo recoloca o instituto no debate sobre a sucessão presidencial e apresenta um resultado alinhado ao observado recentemente por outros levantamentos nacionais: Lula segue na liderança da corrida ao Planalto, enquanto Flávio Bolsonaro permanece como principal adversário, mas ainda sem reverter a vantagem do presidente nos cenários testados.

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Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04582/2026, o levantamento ouviu 4.999 pessoas entre os dias 25 de junho e 30 de junho. A margem de erro estimada é de apenas um ponto percentual, uma das menores entre os institutos que acompanham regularmente a corrida presidencial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.