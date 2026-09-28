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Política

O que mostra a movimentação de Lula e Flávio nas últimas duas pesquisas presidenciais

Para cientista político, o baixo número de indecisos ganha peso, enquanto rejeição alta dos dois candidatos dificulta movimentos mais expressivos na reta final

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 22h41
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O que mostra a movimentação de Lula e Flávio nas últimas duas pesquisas presidenciais Priorize VEJA no Google

As duas pesquisas presidenciais apresentadas nesta segunda-feira, 28, mostram uma movimentação favorável ao presidente Lula no primeiro turno, mas mantêm apertado o cenário de um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Para o cientista político e professor Rubens Figueiredo, que analisou os números no VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o baixo percentual de indecisos pode ganhar importância justamente porque as variações entre os dois principais candidatos têm sido pequenas. (este texto é um resumo do vídeo acima)

No levantamento da Quaest apresentado no programa, Lula passou de 37% para 39%, enquanto Flávio foi de 33% para 34%. No segundo turno, ambos aparecem com 42%. A pesquisa, de número BR-06520/2026, ouviu 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Já no levantamento da BTG/Nexus, Lula registra 42% no primeiro turno e Flávio, 37%. Em uma simulação de segundo turno, os percentuais são de 46% e 44%, respectivamente, dentro da margem de erro de dois pontos. Foram ouvidos 2.000 eleitores entre 25 e 27 de setembro, com nível de confiança também de 95% e registro BR-07557/2026.

Qual é o peso dos indecisos?

Figueiredo chamou atenção especialmente para os eleitores que ainda não definiram o voto. Em um dos cenários de segundo turno apresentados pelo programa, eles representam 3% dos entrevistados. Embora seja um contingente pequeno em termos absolutos, o cientista político considera que ele ganha relevância diante da proximidade entre os candidatos.

Segundo Figueiredo, em “uma eleição muito acirrada”, marcada por resultados apertados e movimentações pequenas, esse grupo pode ter peso na definição do voto no segundo turno.

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A análise converge com um dos principais aspectos apontados por José Benedito da Silva, editor de política de VEJA, durante o programa: apesar da movimentação de Lula no primeiro turno, a distância permanece estreita nas simulações de segundo turno. José Benedito também destacou a estabilidade demonstrada por Flávio Bolsonaro mesmo após episódios desfavoráveis à sua campanha.

As medidas do governo explicam a movimentação?

Os levantamentos também abordaram a percepção dos eleitores sobre medidas recentes associadas ao governo Lula, entre elas o reajuste do Bolsa Família, o anúncio da distribuição de canetas emagrecedoras pelo SUS e a proibição das bets. Figueiredo, porém, fez uma ressalva sobre a interpretação dessas respostas.

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Para o cientista político, perguntas sobre benefícios com apelo direto ao eleitor tendem naturalmente a obter índices elevados de aprovação. “É óbvio que a população vai aprovar esse conjunto de bondades que estão acontecendo”, afirmou. Por isso, a aprovação dessas iniciativas não deve ser automaticamente confundida com intenção de voto.

O que limita um avanço maior dos candidatos?

Para Figueiredo, existe ainda um obstáculo importante a movimentos mais acentuados nas pesquisas: a rejeição. Segundo os números citados por ele no programa, os dois candidatos registram índices próximos, na faixa de 47% a 48%.

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Essa rejeição semelhante, na avaliação do cientista político, funciona como uma espécie de teto e dificulta uma ascensão expressiva de qualquer um dos lados. O cenário descrito pelas duas pesquisas, portanto, combina uma pequena movimentação de Lula no primeiro turno, estabilidade de Flávio e uma disputa que permanece apertada nas simulações de confronto direto.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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