O que mais preocupou Lula durante a apertada apuração de votos

Políticos que estavam com Luiz Inácio Lula da Silva durante a apuração de votos na noite do último domingo, 30, dizem que a celebrada vitória foi doce, claro, mas nem por isso menos conturbada.

Reunido com o batalhão de aliados em um hotel de São Paulo, Lula passou por momentos de sufoco ao acompanhar notícias sobre a abstenção de eleitores. A essa preocupação, somou-se a percepção de que operações da Polícia Rodoviária Federal ao longo do dia estariam impedindo o fluxo de pessoas a locais de votação, sobretudo na região Nordeste — o que poderia impactar o placar final.

“A preocupação [do ex-presidente Lula] com abstenções foi grande. Ele ficou baqueado”, diz um membro da cúpula petista.

A conclusão da apuração das urnas apontou que, embora alto, o índice de eleitores aptos a votar mas que não o fizeram foi o menor desde 2006 — 20,58%, totalizando 32,2 milhões de pessoas. O nível de abstenção também foi menor do que no primeiro turno deste ano, quando 32,7 milhões de eleitores — 20,95% — deixaram de ir às urnas. A reversão do quadro de abstenções, avaliam petistas, se deve ao intenso esforço empreendido pela campanha para que brasileiros fossem votar no último domingo.

Lula foi eleito para seu terceiro mandato para a Presidência da República numa disputa apertadíssima contra Jair Bolsonaro, — a diferença final foi de pouco mais de 2 milhões de votos.

Entre o primeiro e segundo turno, quem mais arrematou eleitores foi o atual presidente — cresceu em 7,13 milhões de votos, para um total de 58,2 milhões. Lula viu aumentar seu placar em 3,08 milhões, chegando a 60,34 milhões de votos.