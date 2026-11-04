O que mais irrita e preocupa Lula após vencer a eleição contra Flávio Bolsonaro

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro na eleição presidencial não encerrou as disputas políticas dentro do PT. Pelo contrário: antes mesmo do início do novo mandato, diferentes correntes do partido já travam uma batalha por influência, cargos e protagonismo no governo. Segundo o colunista de VEJA Robson Bonin, o movimento tem provocado incômodo no presidente, especialmente porque antecipa a disputa por sua sucessão política. “O que está em curso no PT já é uma disputa sobre quem vai comandar o partido e a própria figura do petismo no pós-Lula”, afirmou o jornalista durante o programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Isso é o que irrita e preocupa mais o presidente, segundo os aliados com quem eu conversei nos últimos dias”, revelou Bonin. De acordo com o colunista, Lula ainda nem começou seu novo mandato e já enfrenta uma disputa entre grupos petistas, marcada por intrigas, ameaças e pela possibilidade de produção de dossiês para desgastar adversários internos. O confronto mais evidente envolve Washington Quaquá, prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, e Edinho Silva, presidente nacional da legenda.

Os desafios do governo Lula 4

Por que a disputa pelo pós-Lula já começou?

Na avaliação de Bonin, o conflito entre Quaquá e Edinho Silva é apenas parte de uma disputa mais ampla pelo futuro do partido. O colunista afirmou que o quarto mandato de Lula é tratado, nesse cenário, como o último, o que intensifica as movimentações entre lideranças interessadas em ocupar espaços de poder. “O PT já está completamente imerso em um emaranhado de brigas locais, de intrigas, ameaças de dossiês sendo produzidos entre essas diferentes correntes partidárias para tentar desqualificar esses personagens”, disse.

A disputa também envolve o equilíbrio de forças entre as diferentes regiões do país. Segundo Bonin, o desempenho eleitoral do PT no Nordeste fortaleceu lideranças locais que agora reivindicam maior participação nas decisões do governo federal. O partido conquistou quatro governos estaduais, todos na região, resultado que, na avaliação do colunista, alimenta o discurso de que o Nordeste deve assumir maior protagonismo na próxima administração.

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Quais nomes estão no centro da disputa por influência?

Bonin citou Camilo Santana, Rafael Fonteles, Rui Costa e Jaques Wagner entre as lideranças que aparecem nas articulações internas do petismo. Segundo o colunista, Santana já foi mencionado por Lula em entrevistas como um possível sucessor político. Fonteles, reeleito governador do Piauí, também é lembrado como um nome que poderia desempenhar função estratégica, inclusive como conselheiro do presidente ou em uma eventual composição ministerial.

O problema, de acordo com Bonin, é que a escolha de determinados nomes pode desencadear reações dos grupos adversários. O colunista relatou a possibilidade de circulação de informações negativas e dossiês contra lideranças que ganhem espaço no governo. Ao tratar dessas movimentações, mencionou que uma eventual opção de Lula por Fonteles poderia provocar a divulgação de acusações envolvendo sua gestão no Piauí. O mesmo risco, segundo sua análise, existiria caso Camilo Santana recebesse maior protagonismo.

“É uma briga, um emaranhado de interesses, de caciques locais. Mas é uma briga por poder que ameaça complicar o próprio início do governo Lula”, afirmou Bonin. O colunista também mencionou o peso político de Rui Costa e Jaques Wagner dentro do partido, apesar das pressões relacionadas a investigações citadas durante sua participação no programa.

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Como a guerra interna pode afetar o novo governo Lula?

Para Bonin, a principal preocupação é que Lula precise administrar conflitos dentro do próprio partido antes mesmo de concluir a formação de sua equipe. O colunista avalia que, dependendo das escolhas feitas pelo presidente, o novo governo poderá enfrentar disputas alimentadas por denúncias e ataques entre aliados. “O presidente nem montou o ministério dele e já tem essa ameaça dentro de casa de que, dependendo do nome que ele escolher, o governo pode começar marcado por escândalos”, afirmou.

O jornalista também chamou a atenção para a ausência, nessas disputas, de discussões sobre o programa do próximo governo. Na avaliação dele, os grupos estão mais preocupados em conquistar espaços do que em definir propostas para cumprir as promessas eleitorais. “Pode ver que nenhum cacique petista está discutindo qual vai ser a linha do governo futuro, propostas, o que fazer para cumprir as promessas eleitorais. Não tem nada disso sendo discutido. A questão essencial é disputa de poder”, concluiu Bonin no VEJA em Foco.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.