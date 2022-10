O que Lula espera de Bolsonaro em caso de vitória no domingo

Atualizado em 24 out 2022, 16h10 - Publicado em 24 out 2022, 15h22

O ex-presidente Lula (PT) disse nesta segunda-feira, 24, esperar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) aceite o resultado das urnas caso ele seja o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais, no próximo domingo.

O petista foi questionado em entrevista coletiva em São Paulo se achava que o adversário irá aceitar uma eventual derrota e respondeu que espera de Bolsonaro que ele cumpra a tradição republicana de cumprimentar o vencedor em uma ligação telefônica após a consolidação do resultado.

“Olha, eu espero que, eu ganhando as eleições, ele tenha um minuto de sensatez, pegue o telefone e me telefone aceitando o resultado da eleição. É assim que a gente procede no Brasil desde que eu fui candidato pela primeira [vez], em 1989. Eu espero que ele faça isso”, disse.

Lula afirmou ainda que as suspeitas levantadas por Bolsonaro sobre o processo eleitoral não têm “nenhuma procedência”. “Ele foi eleito para metade dos seus mandatos de deputado pela urna eletrônica. Ele foi eleito presidente pela urna eletrônica. Ou seja, só quando ele perde é que ele acha que a urna eletrônica pode ser suspeita? Não é possível”, afirmou.

O ex-presidente lembrou que perdeu três eleições presidenciais e sempre respeitou a vitória dos adversários. “Se o Bolsonaro perder e ele quiser ficar zangado, ficar chorando, eu perdi três eleições. Cada eleição que eu perdia, eu voltava pra casa. Como diria um grande líder nosso, o Leonel Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro, ‘eu vou voltar pra casa e lamber minhas feridas e me preparar para disputar outra’. Eu fiz isso. Eu perdi para o Collor, eu perdi duas eleições para o Fernando Henrique Cardoso e eu voltei pra casa pra me preparar. Eu não fiquei xingando, lamuriando, nervoso. Eu fiquei foi nervoso comigo mesmo de não ter ganho as eleições”, disse.