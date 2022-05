O que Lula e Bolsonaro devem priorizar para subir nas pesquisas

A pesquisa FSB-BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, lista os temas que podem fazer os candidatos conquistarem os eleitores. Eles nem sempre estão alinhados com o que pensam os dois principais adversários, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 46% das intenções de voto, e Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 32% na pesquisa estimulada.

O assunto com mais potencial de aumentar o interesse do eleitor por um candidato é a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Para 62% dos entrevistados, a defesa do tema poderia pesar na decisão do voto, contra apenas 17% que responderam que ela tenderia interferir negativamente. No extremo oposto está a legalização do aborto. Somente 19% responderam que a defesa dessa proposta poderia ter impacto positivo, ao passo que 54% se posicionaram no sentido oposto.

Os dois temas são comuns aos eleitores de Lula e Bolsonaro, mas publicamente apenas o presidente da República so defendem. O candidato do PT já se posicionou contra a redução da maioridade penal e, neste ano, declarou que, no Brasil, a mulher não faz aborto “porque é proibido, quando na verdade poderia ser transformado numa questão de saúde pública, todo mundo ter direito e não ter vergonha”. Após a fala ser interpretada como uma defesa da legalização da prática, Lula se retratou dizendo-se contrário à medida.

Outros temas encampaados pelo ex-presidente, no entanto, favorecem sua candidatura. São eles: revogação da reforma trabalhista (41% a favor e 31% contra), liberação do porte de armas (45% contra e 28% a favor) e privatizações (35% contra e 32% a favor).

Os tópicos afetam cada um dos candidatos de maneira diferente. Enquanto 74% dizem que vontade de votar em Bolsonaro aumenta se ele defender a redução da maioridade penal, outros 52% dizem o mesmo em relação a Lula. Já 68% se dizem positivamente impactados se o petista realçar a plataforma dos programas sociais e distribuição de renda, ao passo que o tema é importante para 51% dos eleitores do atual mandatário.

A definição dos assuntos que irão dominar a campanha é estratégica para os candidatos. Segundo a pesquisa, 72% disseram que já decidiram o voto e não pretendem mudá-lo, 27% admitem, contudo, que ainda podem refletir melhor e tomar outra decisão. Tanto para Lula, que luta para decidir a fatura no primeiro turno, quanto para Bolsonaro, que ainda precisa tocar corações e mentes para angariar a preferência do eleitor, acertar o discurso é fundamental e pode fazer a diferença entre os eleitores que não estão totalmente convictos.

