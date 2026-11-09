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Política

O que Lula aguarda para tirar do papel ministério ‘promessa de campanha’

Petista já tem opções para a nova pasta, mas martelo só deve ser batido após retornar de viagem internacional

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 07h30 | Atualizado em 9 nov 2026, 07h38
Homem idoso de barba branca, camisa social branca com número 13 vermelho, sorrindo e acenando com a mão direita levantada. Ele está em uma sala com parede azul, ao lado de uma cabine de votação da Justiça Eleitoral.
Lula (PT) vota no 2º turno das eleições presidenciais (Nelson Almeida/AFP)
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Dias após a aprovação da PEC da Segurança Pública, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem algumas alternativas na mesa para nomear como titular da principal cadeira do novo Ministério da Segurança Pública.

O martelo, porém, só será batido após a proposta ser promulgada pelo Congresso Nacional, o que deve acontecer nos próximos dias.

É possível que o chefe do Senado, Davi Alcolumbre, que acompanhará Lula em viagem para a Turquia e para as Filipinas nesta semana, só realize a promulgação quando retornar.

É possível que o mandatário vá ao Congresso para a solenidade e formalize ali mesmo a criação da nova pasta por meio de uma medida provisória.

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Apesar disso, já tem conversado com aliados sobre possíveis nomes para ocupar o cargo. A sinalização das polícias sobre uma preferência por um nome mais técnico para o posto mantém Chico Lucas, atual secretário da Segurança Pública no Ministério da Justiça, como o favorito.

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