O que Lula aguarda para tirar do papel ministério ‘promessa de campanha’
Petista já tem opções para a nova pasta, mas martelo só deve ser batido após retornar de viagem internacional
Dias após a aprovação da PEC da Segurança Pública, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem algumas alternativas na mesa para nomear como titular da principal cadeira do novo Ministério da Segurança Pública.
O martelo, porém, só será batido após a proposta ser promulgada pelo Congresso Nacional, o que deve acontecer nos próximos dias.
É possível que o chefe do Senado, Davi Alcolumbre, que acompanhará Lula em viagem para a Turquia e para as Filipinas nesta semana, só realize a promulgação quando retornar.
É possível que o mandatário vá ao Congresso para a solenidade e formalize ali mesmo a criação da nova pasta por meio de uma medida provisória.
Apesar disso, já tem conversado com aliados sobre possíveis nomes para ocupar o cargo. A sinalização das polícias sobre uma preferência por um nome mais técnico para o posto mantém Chico Lucas, atual secretário da Segurança Pública no Ministério da Justiça, como o favorito.