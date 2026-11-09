O que Lula aguarda para tirar do papel ministério ‘promessa de campanha’

Dias após a aprovação da PEC da Segurança Pública, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem algumas alternativas na mesa para nomear como titular da principal cadeira do novo Ministério da Segurança Pública.

O martelo, porém, só será batido após a proposta ser promulgada pelo Congresso Nacional, o que deve acontecer nos próximos dias.

É possível que o chefe do Senado, Davi Alcolumbre, que acompanhará Lula em viagem para a Turquia e para as Filipinas nesta semana, só realize a promulgação quando retornar.

É possível que o mandatário vá ao Congresso para a solenidade e formalize ali mesmo a criação da nova pasta por meio de uma medida provisória.

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Apesar disso, já tem conversado com aliados sobre possíveis nomes para ocupar o cargo. A sinalização das polícias sobre uma preferência por um nome mais técnico para o posto mantém Chico Lucas, atual secretário da Segurança Pública no Ministério da Justiça, como o favorito.