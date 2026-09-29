O que indica crescimento de petista em pesquisa em estado chave das eleições, segundo diretor da Quaest

O crescimento de Patrus Ananias (PT) na disputa pelo governo de Minas Gerais indica, na avaliação do diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, uma consolidação da candidatura entre o eleitorado de esquerda. Na nova rodada da pesquisa apresentada pelo VEJA em Foco, comandado por Laísa Dall’Agnol, o petista aparece com 18% das intenções de voto, dois pontos acima da medição anterior. Segundo Russo, o movimento era esperado à medida que os eleitores identificassem quem representava o PT e o presidente Lula na corrida estadual.

“O que acontece em Minas é que o eleitorado petista descobriu, digamos, quem que é o candidato do Lula, quem é o candidato do PT em Minas Gerais”, afirmou Russo. “Então, já era esperado que Patrus tivesse um crescimento basicamente do eleitorado de esquerda.” O diretor da Quaest também apontou uma perda de força de Alexandre Kalil na disputa pela vaga em um eventual segundo turno.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostra a nova pesquisa em Minas?

No cenário de primeiro turno, o candidato que lidera a corrida pelo governo mineiro, Cleitinho Azevedo (Republicanos), tem 37% das intenções de voto, enquanto Patrus aparece em segundo lugar, com 18%. Kalil registra 9%, seguido pelos demais concorrentes. Os indecisos representam 11% dos entrevistados, e 9% dizem que votarão em branco, nulo ou que não votarão.

Continua após a publicidade

O levantamento ouviu 1.506 eleitores de Minas Gerais entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Por que Patrus Ananias cresceu?

Para Russo, uma das particularidades da eleição mineira é a fragmentação da disputa, com um número maior de candidatos do que no cenário dos outros estados. Apesar disso, o líder da pesquisa manteve vantagem durante o período eleitoral, enquanto os demais concorrentes disputam espaço para chegar ao segundo turno.

Continua após a publicidade

É nesse movimento que Russo insere o avanço de Patrus. Ao mesmo tempo, o diretor da Quaest afirmou que Kalil vem perdendo espaço, o que, na avaliação dele, reduz as possibilidades de o ex-prefeito conquistar uma vaga na etapa seguinte da eleição.

O crescimento garante força no segundo turno?

Russo ponderou que o avanço de Patrus no primeiro turno não elimina, na sua avaliação, dificuldades para o petista em uma eventual segunda rodada. O diretor da Quaest apontou a rejeição ao PT em Minas como um obstáculo para a candidatura e associou esse quadro à avaliação do governo de Fernando Pimentel.

Continua após a publicidade

“O cenário em Minas Gerais ainda está se definindo”, afirmou Russo. Para ele, a definição sobre a realização de um segundo turno e sua configuração depende dos movimentos finais da disputa. A avaliação do diretor da Quaest é que Patrus ganhou terreno, mas ainda enfrenta resistências entre outros segmentos do eleitorado mineiro.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.