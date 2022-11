O que foi discutido na primeira reunião de transição da equipe de Lula

Liderada por Geraldo Alckmin (PSB), a comissão de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva teve a primeira reunião na manhã desta quinta-feira, 3, em Brasília. O grupo esteve com o relator do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro (PP-PI), que classificou o cenário do plano financeiro do país como o “mais restritivo” da história.

Ficou decidido que será apresentada aos presidentes da Câmara e do Senado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para tirar da regra do teto de gastos recursos tidos como primordiais para o PT, como o pagamento do Auxílio Brasil — ou a volta do Bolsa Família — de 600 reais.

Participaram do encontro, além de Alckmin e Castro, nomes como a presidente do PT Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloizio Mercadante, os senadores petistas Wellington Dias (PI) e Jean Paul Prates (RN) e os deputados também petistas Rui Falcão (SP) e Reginaldo Lopes (MG).

Veja abaixo os principais pontos da reunião:

‘PEC da Transição’

Proposta de Emenda à Constituição com urgência na tramitação que permita a “excepcionalização” do teto de gastos para despesas como o Auxílio Brasil em 600 reais — além de recursos para o Farmácia Popular e merenda escolar — será formulada e apresentada aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O grupo conversará, ainda, com o presidente da Comissão Mista do Orçamento, deputado Celso Sabino (União-PA). Segundo Alckmin, ainda não há definido nenhum valor exato de quanto será extrapolado o teto de gastos. O número será estudado pelo grupo.

“Chegamos a um entendimento de que não cabe no Orçamento atual as demandas que precisamos atender (…) como o Bolsa Família de 600 reais. É um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas 400 reais. Agora depende de decisão do Congresso Nacional. Demonstramos que temos toda a boa vontade e achamos que contamos com todo o Congresso (…) O Orçamento foi apresentado legitimamente pelo atual governo e, legitimamente, o governo eleito está fazendo sugestões para emendá-lo, para que possa se adequar à maneira de governar do novo presidente”, declarou Marcelo Castro.

Tramitação da proposta

Segundo Wellington Dias, serão coordenadas duas forças-tarefas simultâneas. “Vai seguir tramitando a Lei Orçamentária. Nela, a equipe técnica vai se debruçar até terça-feira para quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem insuficiência, para garantir condições de execução em 2023. Ao mesmo tempo, a PEC, como ocorreu recentemente em relação aos precatórios, em que se cria uma excepcionalidade para garantir as condições de, legalmente, garantir os recursos necessários”, declarou.

Críticas ao Orçamento atual

O relator do Orçamento alertou para uma queda generalizada dos investimentos públicos ao longo dos últimos anos, entre eles, em setores estratégicos, como o DNIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. De acordo com o senador, a escassez de recursos pode impactar até a manutenção da malha de transportes.

“Analisamos todos os aspectos do Orçamento. Seguramente, é o Orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história. Temos ano a ano diminuído os investimentos. Um órgão importante, como o DNIT, este ano tem apenas 6,7 bilhões de reais. Isso é insuficiente até para a manutenção da nossa malha. Já tivemos, em governos passados, uma média de investimentos no DNIT em torno de 15 bilhões de reais. Tivemos ano que foi de 20 bilhões. E, apesar de estarmos quase dez anos depois, e inflação durante todo esse período, estamos diminuindo em valores nominais.” Apesar de citar o DNIT, a área não deverá entrar na PEC emergencial da Transição.

Próximos passos

Coordenador da comissão de transição, Geraldo Alckmin afirmou que, na próxima terça-feira, 8, haverá nova reunião em Brasília para dar avanço na formulação e apresentação da PEC. De acordo com o vice-eleito, existe uma preocupação, ainda, em que não haja interrupção de serviços e obras em andamento no país.

“Tem uma equipe técnica muito preparada. Combinamos de na próxima terça-feira nos encontrarmos novamente, para poder detalhar as necessidades. Para manter o Bolsa Família em 600 reais e para pagá-lo em janeiro, há a necessidade de até 15 de dezembro termos a autorização (…) Também há a preocupação de não ter interrupção em serviços e obras, de garantir o orçamento para não se ter interrupção de serviços públicos e obras públicas. Isso não está adequado no Orçamento enviado para o Congresso. Há a necessidade de ter uma suplementação para ter serviços, obras e Bolsa Família”, afirmou Alckmin.