O que Flávio disse sobre participação em ‘festa das astronautas’ de Vorcaro

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Flávio Bolsonaro negou participação na polêmica “Festa das Astronautas” do banqueiro Daniel Vorcaro, em meio a uma disputa com Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama postou um vídeo insinuando seu envolvimento, mas apagou-o. Michelle, que recentemente deixou a presidência do PL Mulher, foi criticada por Flávio pela postagem.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou nesta quarta, 1º, em evento com mulheres do PL em Brasília que tenha participado da chamada “Festa das Astronautas” promovida pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

A fala dele acontece em meio à disputa entre ele e os irmãos com a madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na segunda-feira, 29, ela compartilhou no Instagram um vídeo em que o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho diz que obteve uma gravação da festa de Vorcaro, com mulheres e homens nus, incluindo políticos, e acrescentou que “a verdade de Jesus Cristo vai prevalecer”. Ela apagou a publicação pouco depois.

No evento de hoje, Flávio elogiou o trabalho de Michelle à frente do PL Mulher, mas disse que o que ela fez com o post “não dá para entender muito bem”. “O que ela fez é algo que acho que ou ela está sendo induzida ou… não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do Garotinho, quem é do Rio de Janeiro conhece, e bota na rede social dela insinuando que eu possa estar numa festa de Vorcaro, está completamente desinformada. Quero garantir a todas vocês aqui única relação que tenho com Vorcaro é sobre o filme do meu pai”, falou ele, ao lado da esposa, Fernanda.

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Michelle fez o post enigmático um dia antes de se reunir com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Nesta terça, 30, ela deixou a presidência do PL Mulher e disse que se dedicará integralmente ao cuidado do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha menor de idade, levantando dúvidas sobre sua esperada candidatura ao Senado nas eleições deste ano.

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O que é a Festa das Astronautas de Vorcaro?

Uma suposta festa promovida por Vorcaro tem agitado os bastidores da política no último mês. O banqueiro teria contratado modelos com pouca roupa e capacetes de astronautas para entreterem convidados, que incluiriam políticos e autoridades.

Garotinho disse ter visto registros daquela noite. “As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e diz: ‘essa aí que eu quero'”, narrou, sem apresentar provas.