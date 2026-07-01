⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

O que Flávio disse sobre participação em ‘festa das astronautas’ de Vorcaro

Em evento com mulheres, Flávio disse que Michelle está 'completamente desinformada'

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 13h23 | Atualizado em 1 jul 2026, 14h01
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
O que Flávio disse sobre participação em ‘festa das astronautas’ de Vorcaro Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou nesta quarta, 1º, em evento com mulheres do PL em Brasília que tenha participado da chamada “Festa das Astronautas” promovida pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

A fala dele acontece em meio à disputa entre ele e os irmãos com a madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na segunda-feira, 29, ela compartilhou no Instagram um vídeo em que o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho diz que obteve uma gravação da festa de Vorcaro, com mulheres e homens nus, incluindo políticos, e acrescentou que “a verdade de Jesus Cristo vai prevalecer”. Ela apagou a publicação pouco depois.

No evento de hoje, Flávio elogiou o trabalho de Michelle à frente do PL Mulher, mas disse que o que ela fez com o post “não dá para entender muito bem”. “O que ela fez é algo que acho que ou ela está sendo induzida ou… não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do Garotinho, quem é do Rio de Janeiro conhece, e bota na rede social dela insinuando que eu possa estar numa festa de Vorcaro, está completamente desinformada. Quero garantir a todas vocês aqui única relação que tenho com Vorcaro é sobre o filme do meu pai”, falou ele, ao lado da esposa, Fernanda.

Siga
Montagem de duas imagens: acima, um homem de camisa polo azul-clara, gesticulando em frente a um microfone, com o logo G5 ao fundo. Abaixo, uma mulher loira de blusa branca e colar, com expressão séria, e um texto parcial Garotinho afi... a vídeo do S... Trancoso; parlamenta
(Reprodução/Instagram)
Continua após a publicidade

Michelle fez o post enigmático um dia antes de se reunir com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Nesta terça, 30, ela deixou a presidência do PL Mulher e disse que se dedicará integralmente ao cuidado do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha menor de idade, levantando dúvidas sobre sua esperada candidatura ao Senado nas eleições deste ano.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

O que é a Festa das Astronautas de Vorcaro?

Uma suposta festa promovida por Vorcaro tem agitado os bastidores da política no último mês. O banqueiro teria contratado modelos com pouca roupa e capacetes de astronautas para entreterem convidados, que incluiriam políticos e autoridades.

Garotinho disse ter visto registros daquela noite. “As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e diz: ‘essa aí que eu quero'”, narrou, sem apresentar provas.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).