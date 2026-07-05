O que fez Centrão colocar o pé no freio sobre possível apoio a Flávio Bolsonaro

Partidos de centro que avaliavam ingressar no bloco de apoio à pré-candidatura do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e só aguardavam digerir a revelação da relação entre o primogênito de Jair Bolsonaro e Daniel Vorcaro, do Banco Master, voltaram a deixar a adesão em compasso de espera.

A postura inerte é reflexo do desabafo público da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que afirmou na semana passada ter sido desrespeitada e menosprezada pelo enteado.

O fato de Michelle ter deixado no ar a possibilidade de novos desdobramentos do relacionamento entre o filho de Bolsonaro e o ex-banqueiro fez muita gente ficar na dúvida sobre o embarque.