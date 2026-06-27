O que faz Cleitinho segurar o embarque do Republicanos na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro

Possível candidato do Republicanos ao governo de Minas Gerais, o senador Cleitinho já chegou até a ser cotado para ser vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, mas é um dos fatores que tem emperrado o eventual embarque do partido de Marcos Pereira na base de apoio à pré-candidatura do filho de Jair Bolsonaro à presidência da República.

A avaliação de fontes do Republicanos de Minas é que Flávio precisa mais de Cleitinho do que Cleitinho do primogênito do ex-presidente.

Isso ajuda a sustentar a resistência de Cleitinho em anunciar sua postulação ao Palácio da Liberdade colado no presidenciável do PL.

Outro motivo para o comportamento seria que pesquisas mostram que 30% dos eleitores votam na dobradinha Cleitinho-Lula.