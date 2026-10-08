O que falta para Douglas Ruas ser declarado governador eleito do Rio
Após TSE anular votos de Garotinho, Justiça Eleitoral precisa retotalizar votos do primeiro turno
Há apenas uma pendência para Douglas Ruas (PL) ser declarado governador eleito do Rio de Janeiro: a retotalização dos votos do primeiro turno. O ato formal cabe ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que aguarda ser notificado pelos canais oficiais sobre a decisão do TSE que, nesta quinta-feira, 8, anulou a votação de Anthony Garotinho (Republicanos). Desconsiderados os 274 411 eleitores do ex-governador, o candidato bolsonarista saltará de 49,27% dos votos válidos para 50,88%, o que garante a vitória imediata. Em nota, o TRE-RJ informou que, após a comunicação formal, “tomará e dará publicidade às medidas cabíveis”.
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O imbróglio sobre a eleição no Rio, no entanto, não deve terminar com a decisão do TSE. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado no primeiro turno, anunciou que levará a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF). A equipe jurídica do ex-prefeito defende a realização do segundo turno.
Mais uma vez, os rumos do estado foram parar nas mãos da Justiça. Desde março, o Rio de Janeiro é governado interinamente pelo desembargador Ricardo Couto, mantido no cargo por uma decisão do STF.