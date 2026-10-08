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Política

O que falta para Douglas Ruas ser declarado governador eleito do Rio

Após TSE anular votos de Garotinho, Justiça Eleitoral precisa retotalizar votos do primeiro turno

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 14h11
Homem de pele clara, cabelo curto e escuro, sorrindo amplamente, veste terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul clara. Ele está sentado em uma cadeira preta, com um microfone à sua frente. Ao fundo, outro homem de pele clara e cabelo curto, parcialmente visível, e uma parede de madeira escura
Douglas Ruas disputou o governo do Rio pelo PL. (Thiago Lontra/Alerj/.)
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Há apenas uma pendência para Douglas Ruas (PL) ser declarado governador eleito do Rio de Janeiro: a retotalização dos votos do primeiro turno. O ato formal cabe ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que aguarda ser notificado pelos canais oficiais sobre a decisão do TSE que, nesta quinta-feira, 8, anulou a votação de Anthony Garotinho (Republicanos). Desconsiderados os 274 411 eleitores do ex-governador, o candidato bolsonarista saltará de 49,27% dos votos válidos para 50,88%, o que garante a vitória imediata. Em nota, o TRE-RJ informou que, após a comunicação formal, “tomará e dará publicidade às medidas cabíveis”.

Leia também: O que defendem os dois ministros do TSE que votaram a favor do segundo turno do Rio

O imbróglio sobre a eleição no Rio, no entanto, não deve terminar com a decisão do TSE. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado no primeiro turno, anunciou que levará a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF). A equipe jurídica do ex-prefeito defende a realização do segundo turno.

Mais uma vez, os rumos do estado foram parar nas mãos da Justiça. Desde março, o Rio de Janeiro é governado interinamente pelo desembargador Ricardo Couto, mantido no cargo por uma decisão do STF.

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Douglas Ruas
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Eleições: Rio de Janeiro
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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