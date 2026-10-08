O que falta para Douglas Ruas ser declarado governador eleito do Rio

Há apenas uma pendência para Douglas Ruas (PL) ser declarado governador eleito do Rio de Janeiro: a retotalização dos votos do primeiro turno. O ato formal cabe ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que aguarda ser notificado pelos canais oficiais sobre a decisão do TSE que, nesta quinta-feira, 8, anulou a votação de Anthony Garotinho (Republicanos). Desconsiderados os 274 411 eleitores do ex-governador, o candidato bolsonarista saltará de 49,27% dos votos válidos para 50,88%, o que garante a vitória imediata. Em nota, o TRE-RJ informou que, após a comunicação formal, “tomará e dará publicidade às medidas cabíveis”.

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O imbróglio sobre a eleição no Rio, no entanto, não deve terminar com a decisão do TSE. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado no primeiro turno, anunciou que levará a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF). A equipe jurídica do ex-prefeito defende a realização do segundo turno.

Mais uma vez, os rumos do estado foram parar nas mãos da Justiça. Desde março, o Rio de Janeiro é governado interinamente pelo desembargador Ricardo Couto, mantido no cargo por uma decisão do STF.