O que falta para defesa de Garotinho recorrer ao TSE

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Em uma corrida contra o tempo, Anthony Garotinho (Republicanos) pressiona o TRE-RJ e o TSE para salvar sua candidatura ao governo do Rio. Após ter um recurso negado, sua defesa pede a íntegra do acórdão para levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral, onde ele nutre esperanças. Sua campanha segue amparada por liminar, mas a inelegibilidade pode anular seus votos.

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Em uma corrida contra o tempo para tentar salvar a candidatura ao governo do Rio, Anthony Garotinho (Republicanos) voltou a pressionar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) a acelerar procedimentos. Depois de cobrar agilidade no julgamento do recurso do ex-governador, negado na terça-feira, 29, a defesa pediu, nas primeiras horas desta quarta, a disponibilização da íntegra do acórdão da sessão para preparar um novo requerimento à Justiça, desta vez ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os advogados solicitam que o documento seja juntado ao processo “ainda que sem revisão, já que não foi possível conhecer os fundamentos da decisão diante do resumo lido em sessão”. “Considerando que o início do prazo recursal, bem como a urgência que acompanha a última semana antes da eleição, requer-se a disponibilização do inteiro teor do acórdão, de modo a não cercear a ampla defesa do requerente”, diz a manifestação.

Garotinho faz campanha amparado em uma decisão liminar do TSE, que liberou o acesso dele aos fundos eleitoral e partidário e a participação no horário gratuito de propaganda. Ele esteve ontem no debate da TV Globo e aproveitou a plataforma para defender a candidatura. “Meu nome vai estar na urna, meu número”, afirmou, omitindo que os votos podem ser anulados se a interpretação do TRE for mantida. O ex-governador nutre esperança em uma vitória no Tribunal Superior Eleitoral. Nas pesquisas de intenção de voto, ele aparece em terceiro lugar, atrás de Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL).

O ex-governador foi declarado inelegível em decorrência de uma condenação por improbidade administrativa relacionada ao período em que foi secretário de Governo na gestão da mulher, Rosinha Matheus, que governou o Rio de Janeiro entre 2003 e 2006. O caso envolve desvios no programa Saúde em Movimento, irregularidades que Garotinho nega.