O impasse em torno da entrega da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano coloca a Câmara Municipal do Rio de Janeiro no centro de um debate político. Sem data definida para a realização da solenidade, o caso depende da tramitação de um requerimento de suspensão e da análise dos parlamentares em plenário.

Quem foram os autores da proposta de homenagem?

A concessão do prêmio para a política paulista foi idealizada e apresentada conjuntamente por quatro parlamentares da capital fluminense. A autoria do projeto é composta pelos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos filiados ao PL, atuando em conjunto com Leniel Borel, integrante dos quadros do PP. A decisão desses vereadores de indicar uma figura política eleita por outro estado desencadeou mobilizações de diferentes correntes partidárias dentro da própria Câmara Municipal.

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Qual o caminho formal para a tramitação do pedido de suspensão?

Para travar a concessão da medalha, a vereadora Monica Benicio, representante do PSOL, protocolou um requerimento direcionado à Presidência do Legislativo carioca no dia 12, uma quinta-feira. Pelas normas regimentais que regem o funcionamento da Casa, o documento que solicita a interrupção da solenidade obrigatoriamente terá de ser levado a plenário. Dessa forma, cabe ao conjunto dos vereadores votar e deliberar se acolhem o pedido ou mantêm a premiação.

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Existe previsão para a realização da solenidade na Câmara?

Apesar das movimentações regimentais na Casa e do crescimento de um abaixo-assinado digital contra a honraria, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro ainda não estabeleceu uma data oficial para a solenidade de entrega da distinção. O desfecho da homenagem depende das próximas votações e das articulações políticas entre as bancadas parlamentares cariocas. Até o momento, o processo segue aguardando deliberação formal sobre a manutenção ou cancelamento do evento.

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