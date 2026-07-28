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Política

O que explica o favoritismo do candidato que lidera a pesquisa Quaest em Minas Gerais

Senador do Republicanos transformou as redes sociais em principal ativo da pré-campanha e conquistou eleitores insatisfeitos com a política tradicional

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 13h20 | Atualizado em 28 jul 2026, 13h21
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O que explica o favoritismo do candidato que lidera a pesquisa Quaest em Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Genial/Quaest para o governo de Minas Gerais mantém o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da corrida eleitoral, apesar de uma oscilação em relação ao levantamento anterior. Para o colunista de Radar, Robson Bonin, o desempenho do parlamentar reflete um fenômeno político que vai além dos números da pesquisa (este texto é um resumo do vídeo acima).

A análise foi feita durante o programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, após a divulgação do levantamento que mostra Cleitinho com 35% das intenções de voto no primeiro turno. Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT) e Mateus Simões (PSD) aparecem em um segundo pelotão, enquanto, em um eventual segundo turno contra Kalil, o senador segue numericamente à frente. Segundo Bonin, a liderança do candidato do Republicanos está diretamente ligada à forma como ele se comunica com o eleitor.

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Por que Cleitinho se tornou um fenômeno político?

Na avaliação do colunista, o senador construiu sua popularidade adotando uma linguagem simples e de fácil compreensão, especialmente nas redes sociais. “O senador Cleitinho é um fenômeno desse momento que a gente está vivendo na política.”

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Segundo Bonin, esse modelo de comunicação ampliou significativamente o alcance da pré-campanha em Minas. “Ele faz um discurso muito simples, muito fácil e acessível a um número maior de pessoas no estado.”

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Como o discurso antissistema fortalece sua candidatura?

Para Bonin, parte da força política de Cleitinho decorre da imagem que procura construir de opositor à política tradicional. “Ele explora um campo que é uma espécie de personagem antissistema.”

O colunista observou que, embora exerça mandato eletivo, o senador mantém um discurso voltado à crítica permanente das estruturas políticas. Segundo Bonin, essa estratégia dialoga com um eleitorado que demonstra crescente insatisfação com a política convencional.

Qual é o limite desse modelo de campanha?

Apesar de reconhecer a eficácia eleitoral da estratégia, Bonin ponderou que esse tipo de discurso costuma concentrar esforços na denúncia dos problemas, sem necessariamente apresentar soluções detalhadas. “É muito fácil produzir um conteúdo apontando todos esses erros sem demonstrar capacidade de produzir políticas públicas para responder essas demandas.”

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Na avaliação do jornalista, essa combinação de linguagem popular e crítica ao sistema ajuda a explicar o desempenho do senador nas pesquisas.

O desgaste da política tradicional favorece Cleitinho?

Segundo Bonin, o avanço de Cleitinho também está relacionado ao ambiente político marcado por sucessivos escândalos nacionais. O colunista citou casos como o Banco Master e as fraudes no INSS como exemplos de episódios que alimentam o sentimento de desgaste em relação à política tradicional. Para ele, esse contexto favorece candidatos que se apresentam como alternativa ao sistema. “Essa combinação tem levado o Cleitinho a desempenhar esse papel nas pesquisas.”

O favoritismo deve se manter até a eleição?

Ao concluir sua análise, Bonin afirmou que, caso confirme sua candidatura, Cleitinho reúne condições de permanecer entre os protagonistas da disputa em Minas Gerais. “É muito difícil que ele, saindo candidato, não consiga de fato estar pelo menos no segundo turno lá em Minas.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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