O que explica avanço de Flávio contra Lula em pesquisa, segundo diretor da Quaest

A nova pesquisa Genial/Quaest aponta uma redução da vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Durante o VEJA em Foco, o diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, afirmou que o levantamento mostra uma “quebra de tendência”, após pesquisas anteriores indicarem perda de apoio do senador, especialmente entre eleitores independentes e da direita não bolsonarista. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Russo, o novo cenário revela que Flávio voltou a ganhar apoio justamente nesse segmento, o que explica a melhora nos números da pesquisa.

Quais fatos ajudaram Flávio a recuperar apoio?

Na avaliação do diretor da Quaest, dois acontecimentos recentes contribuíram para essa mudança.

O primeiro foi a reconciliação entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. “A reconciliação entre Flávio e Michelle Bolsonaro foi muito bem vista por esse eleitorado que estava deixando o Flávio”, afirmou.

O segundo foi a proibição de encontros entre Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo Russo, esse episódio também “anima muito esse eleitor da direita”, reforçando a percepção de que Flávio será o principal representante desse campo político.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como esses episódios podem influenciar a disputa?

Para Guilherme Russo, os dois acontecimentos fizeram parte do eleitorado de direita voltar a enxergar Flávio Bolsonaro como um candidato competitivo.

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“São dois novos fatos políticos que fazem com que esse eleitorado de direita olhe e fale: ‘Bom, o Flávio é um candidato forte, ele vai ser o candidato mesmo da direita'”, afirmou.

Na avaliação do diretor da Quaest, esse movimento explica a recuperação registrada na pesquisa.

Qual é o impacto para Lula?

Questionado pelo colunista do Radar Robson Bonin sobre o efeito do cenário político na campanha do presidente Lula, Russo afirmou que acontecimentos recentes tendem a dificultar uma expansão da intenção de voto do petista.

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Segundo ele, Lula apresenta um comportamento estável nas pesquisas. “Ele não tem conseguido subir muito mais intenção de voto. E também não cai muito. A gente chama que ele tem um piso alto e um teto baixo”, disse.

Na avaliação do diretor da Quaest, notícias políticas negativas podem dificultar um crescimento do presidente nas próximas semanas.

A recuperação de Flávio pode se consolidar?

Para Guilherme Russo, um dos indicadores da pesquisa aponta que o avanço de Flávio Bolsonaro não ocorreu apenas na intenção de voto, mas também na firmeza do eleitorado.

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Segundo ele, cerca de 70% dos entrevistados que declararam voto no senador disseram que a decisão é definitiva. “O eleitor também está se consolidando mais”, afirmou.

Na avaliação do diretor da Quaest, esse dado indica uma tendência positiva para a candidatura no início da campanha eleitoral, embora o comportamento do eleitorado continue sendo acompanhado nos próximos levantamentos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.