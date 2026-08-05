Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Política

O que explica avanço de Flávio contra Lula em pesquisa, segundo diretor da Quaest

Dois fatos políticos recentes interromperam a tendência de queda do senador e contribuíram para a recuperação nas intenções de voto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 22h13 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h38
Continua após publicidade
O que explica avanço de Flávio contra Lula em pesquisa, segundo diretor da Quaest Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Genial/Quaest aponta uma redução da vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Durante o VEJA em Foco, o diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, afirmou que o levantamento mostra uma “quebra de tendência”, após pesquisas anteriores indicarem perda de apoio do senador, especialmente entre eleitores independentes e da direita não bolsonarista. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Russo, o novo cenário revela que Flávio voltou a ganhar apoio justamente nesse segmento, o que explica a melhora nos números da pesquisa.

Quais fatos ajudaram Flávio a recuperar apoio?

Na avaliação do diretor da Quaest, dois acontecimentos recentes contribuíram para essa mudança.

O primeiro foi a reconciliação entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. “A reconciliação entre Flávio e Michelle Bolsonaro foi muito bem vista por esse eleitorado que estava deixando o Flávio”, afirmou.

Siga

O segundo foi a proibição de encontros entre Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo Russo, esse episódio também “anima muito esse eleitor da direita”, reforçando a percepção de que Flávio será o principal representante desse campo político.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

 

Como esses episódios podem influenciar a disputa?

Para Guilherme Russo, os dois acontecimentos fizeram parte do eleitorado de direita voltar a enxergar Flávio Bolsonaro como um candidato competitivo.

Continua após a publicidade

“São dois novos fatos políticos que fazem com que esse eleitorado de direita olhe e fale: ‘Bom, o Flávio é um candidato forte, ele vai ser o candidato mesmo da direita'”, afirmou.

Na avaliação do diretor da Quaest, esse movimento explica a recuperação registrada na pesquisa.

Qual é o impacto para Lula?

Questionado pelo colunista do Radar Robson Bonin sobre o efeito do cenário político na campanha do presidente Lula, Russo afirmou que acontecimentos recentes tendem a dificultar uma expansão da intenção de voto do petista.

Continua após a publicidade

Segundo ele, Lula apresenta um comportamento estável nas pesquisas. “Ele não tem conseguido subir muito mais intenção de voto. E também não cai muito. A gente chama que ele tem um piso alto e um teto baixo”, disse.

Na avaliação do diretor da Quaest, notícias políticas negativas podem dificultar um crescimento do presidente nas próximas semanas.

A recuperação de Flávio pode se consolidar?

Para Guilherme Russo, um dos indicadores da pesquisa aponta que o avanço de Flávio Bolsonaro não ocorreu apenas na intenção de voto, mas também na firmeza do eleitorado.

Continua após a publicidade

Segundo ele, cerca de 70% dos entrevistados que declararam voto no senador disseram que a decisão é definitiva. “O eleitor também está se consolidando mais”, afirmou.

Na avaliação do diretor da Quaest, esse dado indica uma tendência positiva para a candidatura no início da campanha eleitoral, embora o comportamento do eleitorado continue sendo acompanhado nos próximos levantamentos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Quaest
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).