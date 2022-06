O que explica as diferenças entre as pesquisas no embate Lula x Bolsonaro

Na edição desta semana do programa de VEJA Os Três Poderes, os colunistas José Casado, Matheus Leitão e Ricardo Rangel recebem o cientista político Antonio Lavareda, do Ipespe, para conversar sobre as divergências nos levantamentos de intenções de votos e a controvérsia sobre o cancelamento da pesquisa mais recente da XP/Ipespe.

As pesquisas eleitorais sempre tiveram um peso importante nas campanhas. Mas, em meio à polarização, os levantamentos se multiplicaram e ganharam protagonismo inédito, conforme mostra capa de VEJA. Na esteira desse fenômeno, cresceram também as polêmicas em torno dos resultados, já que em cada sondagem a diferença na vantagem de Lula para Bolsonaro muda. Apesar da credibilidade colocada em xeque, os marqueteiros admitem que as pesquisas têm um efeito considerável, principalmente na militância.