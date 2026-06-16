O que explica a força do candidato que mais cresceu na nova pesquisa Real Time Big Data

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Renan Santos, da Missão, surpreende ao disparar em pesquisa presidencial em São Paulo, atingindo 10% das intenções de voto. Enquanto Lula e Flávio Bolsonaro recuam, o ativista ganha terreno com discurso antissistema e forte presença digital, atraindo jovens. Analistas debatem o impacto desse fenômeno.

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Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro seguem protagonizando a disputa presidencial no maior colégio eleitoral do país, um terceiro nome começou a chamar atenção dos analistas. A nova pesquisa Real Time Big Data mostrou que o ativista Renan Santos, da Missão, foi o único pré-candidato ao Palácio do Planalto a registrar crescimento expressivo entre os eleitores paulistas (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo o levantamento, Renan alcançou 10% das intenções de voto em São Paulo. Em março, ele aparecia com apenas 2%, empatado tecnicamente com outros nomes posicionados fora da polarização entre lulismo e bolsonarismo.

O avanço ocorre em um cenário no qual os dois líderes perderam terreno. Flávio Bolsonaro e Lula registraram recuos em relação à rodada anterior, enquanto Renan foi o único candidato a apresentar crescimento significativo.

O que explica o avanço do ativista?

Durante o programa Ponto de Vista, o repórter Bruno Caniato destacou que o salto de oito pontos percentuais transformou Renan no principal nome do grupo de candidatos alternativos. “Ele aparece na liderança desse grupo de alternativos, à frente de Zema, Caiado e Aécio Neves”, observou.

Segundo o jornalista, parte do desempenho está ligada à forte presença digital do ativista e à sua capacidade de dialogar com segmentos mais jovens do eleitorado. Entre os temas explorados por Renan estão empreendedorismo, redução da dependência do Estado e críticas ao modelo tradicional de emprego. O discurso costuma ser direcionado especialmente aos jovens que acompanham debates políticos pelas redes sociais.

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Outra característica apontada por Caniato é a estratégia de atacar simultaneamente os dois polos da disputa presidencial. “Enquanto outros têm proximidade com o bolsonarismo, o Renan usa as redes para criticar tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro”, afirmou.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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Por que o discurso antissistema encontra espaço?

Para o cientista político Rubens Figueiredo, o crescimento de Renan reflete um fenômeno mais amplo de insatisfação com as instituições políticas tradicionais. “Renan Santos representa a única opção antissistema. Ele não é só oposição; ele é contra o sistema e contra todos os outros candidatos”, avaliou.

Na visão do especialista, parte do eleitorado demonstra crescente desconfiança em relação a instituições como Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e partidos políticos tradicionais. Esse sentimento abriria espaço para candidaturas que se apresentam como alternativas ao modelo político vigente, especialmente entre eleitores que demonstram frustração com a polarização entre esquerda e direita.

“O que temos é um eleitorado muito desconfiado, que avalia mal as instituições. Esse eleitor está sem paciência para os caminhos institucionais”, disse Figueiredo.

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O crescimento pode se repetir nacionalmente?

Embora o desempenho em São Paulo tenha chamado atenção, analistas ainda veem com cautela a possibilidade de o fenômeno se reproduzir na mesma intensidade em outros estados. Figueiredo lembrou que a metodologia utilizada pelo instituto pode favorecer candidatos com maior presença digital.

“A Real Time Big Data faz pesquisa basicamente por internet. Esse método costuma dar resultados um pouco acima dos institutos tradicionais para candidatos que têm maior familiaridade com a comunicação digital”, afirmou.

Segundo ele, esse fator não explica sozinho o salto de 2% para 10%, mas ajuda a compreender por que candidatos com forte atuação nas redes frequentemente apresentam desempenho superior nesse tipo de levantamento.

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Renan já ameaça Lula e Flávio?

Apesar da evolução registrada na pesquisa, Renan ainda aparece distante dos dois principais concorrentes na corrida presidencial. Mesmo assim, o crescimento reforça um movimento observado em diferentes levantamentos recentes: a busca de parte do eleitorado por alternativas à polarização entre PT e bolsonarismo.

Por enquanto, Lula e Flávio continuam concentrando a maior parte das intenções de voto. Mas o desempenho do ativista em São Paulo sugere que há espaço para candidaturas capazes de dialogar com eleitores insatisfeitos com os dois campos políticos dominantes. A principal incógnita passa a ser se esse avanço representa apenas um movimento localizado ou o início de uma tendência mais ampla na disputa presidencial de 2026.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.