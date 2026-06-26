Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

O que está por trás da crítica de Gilmar Mendes a André Mendonça

Debate sobre a investigação envolvendo Daniel Vorcaro expõe divergências sobre colaboração premiada e os limites da atuação do relator no Supremo.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 14h52
Continua após publicidade
O que está por trás da crítica de Gilmar Mendes a André Mendonça Priorize VEJA no Google

A condução das investigações relacionadas ao Banco Master voltou ao centro das discussões no programa Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz, após declarações do ministro Gilmar Mendes sobre a atuação do ministro André Mendonça na supervisão do caso (este texto é um resumo do vídeo acima).

Durante o programa, Ferraz lembrou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teve duas propostas de colaboração premiada rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Reportagens de VEJA também revelaram que Vorcaro teria citado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em depoimentos prestados durante as investigações. O novo capítulo ocorreu depois de Gilmar comentar, em entrevista ao Roda Viva, a atuação do colega de Supremo.

O que Gilmar Mendes criticou?

Na entrevista reproduzida pelo programa, Gilmar afirmou que a legislação não permite a participação direta do relator nas negociações de um acordo de colaboração premiada. “O acordo é entre Ministério Público e/ou a PF e o delator. Então, aqui já há algo de erro crasso”, afirmou o ministro.

Gilmar também questionou a eventual participação do magistrado em conversas relacionadas à delação e alertou que esse tipo de procedimento poderia contrariar o modelo previsto na legislação.

Siga

Há risco de nulidades na investigação?

Ao comentar a repercussão das declarações, Ricardo Ferraz observou que já circulavam, entre advogados, avaliações de que o ministro poderia estar sinalizando possíveis problemas processuais semelhantes aos discutidos durante a Operação Lava Jato.

Continua após a publicidade

A hipótese levantada no debate é que eventuais falhas procedimentais poderiam futuramente alimentar pedidos de nulidade, como ocorreu em processos analisados pelo Supremo nos últimos anos.

Como Gustavo Sampaio avalia a atuação de André Mendonça?

Convidado do programa, o professor de Direito Gustavo Sampaio afirmou não enxergar, até o momento, motivos para preocupação quanto à condução do caso pelo relator. “O ministro André Mendonça tem se portado de maneira jurisdicional, dentro da ética da magistratura”, afirmou. Segundo o professor, a atuação do ministro tem sido “séria e honesta”, ressaltando que Mendonça tem mantido uma postura discreta durante a investigação.

O que diz a legislação sobre colaboração premiada?

Embora tenha saído em defesa da atuação do relator, Gustavo Sampaio reconheceu que Gilmar fez uma observação juridicamente correta sobre o funcionamento dos acordos de colaboração premiada. A Lei nº 12.850 estabelece que a negociação ocorre entre o colaborador e os órgãos de persecução penal — Polícia Federal, Ministério Público ou ambos — cabendo ao Judiciário apenas verificar a legalidade do acordo para homologá-lo. “A magistratura é apenas a instância que afere a juridicidade e a legalidade para homologar aquele acordo”, explicou.

Continua após a publicidade

O episódio amplia a tensão dentro do STF?

Na avaliação de Sampaio, o episódio também reforça a necessidade de maior discrição por parte dos integrantes da Corte durante investigações de grande repercussão. “É negativo que ministros do Supremo Tribunal se pronunciem tão ostensivamente em público”, afirmou.

Para o professor, Mendonça tem adotado justamente essa postura mais reservada, o que, segundo ele, representa “um excelente exemplo de magistratura séria e correta” na supervisão das investigações relacionadas ao escândalo do Banco Master.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
André Mendonça
Banco Master
Daniel Vorcaro
Gilmar Mendes
Os Três Poderes
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).