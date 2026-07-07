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Política

O que é o Pix Pensão, projeto aprovado no Congresso que vai para sanção de Lula

Após aval do Planalto, lei deverá garantir pagamento automático da obrigação financeira

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 20h36 | Atualizado em 7 jul 2026, 20h47
Transações via Pix podem ser realizadas instantaneamente pelo celular
Projeto de lei deve garantir pagamento automático de obrigação financeira (Cris Faga/Getty Images)
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O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 7, o projeto de lei que ficou conhecido como “Pix Pensão“, que visa automatizar o pagamento mensal da pensão alimentícia para a conta do beneficiário. O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Caso receba o aval do Planalto, haverá um novo instrumento para garantir o pagamento da pensão alimentícia de forma ágil e efetiva. Quando o mecanismo for solicitado, o recurso passará a sair da conta do devedor automaticamente, sem que ele tenha que fazer a transferência manualmente, garantindo que ele cumpra a obrigação financeira.

A proposta de autoria da deputada federal Tabata Amaral (PSOL-SP) havia sido aprovada na Câmara em setembro do ano passado e passava por processos de articulação política entre os principais nomes envolvidos com o texto nas duas casas.

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“O ‘Pix Pensão’ nasceu de uma preocupação muito concreta: garantir que quem depende da pensão, especialmente crianças e adolescentes, não seja penalizado pela demora ou pelo descumprimento de uma decisão judicial. Trabalhamos muito para construir esse acordo, e fico feliz em ver essa proposta avançando”, comenta a deputada.

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Para ela, a medida reduz a burocracia, fortalece a efetividade das decisões da Justiça e protege milhares de famílias brasileiras. “Não estamos criando uma nova obrigação. Estamos garantindo que uma obrigação que já existe seja cumprida. É um avanço importante para as mães que hoje precisam travar uma batalha constante para receber um direito dos seus filhos. A tecnologia precisa servir para facilitar a vida das pessoas e proteger quem mais precisa”, diz.

O projeto foi relatado na casa pela senadora Ana Paula Lobato (PDT-DF), que afirma que o novo recurso ainda ajudará a desafogar o Poder Judiciário, visto que, a partir do momento em que a lei passar a valer, a saída automática da conta do devedor ocorrerá mesmo que ele não tenha vínculo profissional formal — situação em que, hoje, ele fica livre do pagamento automático.

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Segundo o texto aprovado no Senado, as instituições financeiras ficarão responsáveis por realizar as transferências nas datas definidas pela Justiça. Nos casos em que não houver saldo suficiente na conta bancária, a instituição financeira terá a possibilidade de indisponibilizar ativos financeiros do devedor até o limite do valor da prestação em atraso. A medida também poderá alcançar ativos financeiros de microempreendedor individual (MEI), mesmo quando vinculados à atividade empresarial. E a indisponibilidade poderá ser convertida em penhora se a inadimplência perdurar.

O projeto de lei ainda determina que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) terá de recolher e divulgar estatísticas da atividade judiciária, preservando o anonimato das pessoas envolvidas. Entre os dados que poderão ser divulgados estão a quantidade de ações, os valores médios dos processos, informações sobre penhoras judiciais e, nas ações de alimentos, o perfil dos beneficiários.

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Para isso, o CNJ poderá criar mecanismos de cooperação e intercâmbio com outros órgãos públicos para compartilhar informações agregadas (ou anonimizadas) destinadas à elaboração de estatísticas e ao aprimoramento de políticas públicas.

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