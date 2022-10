O que dizem as pesquisas que mais acertaram sobre Lula x Bolsonaro

29 out 2022, 10h45

Por Matheus Leitão 29 out 2022, 10h45

Um dos institutos que mais se aproximou do resultado do primeiro turno da eleição presidencial confirmou a tendência de crescimento de Lula na reta final da disputa. Segundo o Atlas Intel, Lula tem 52,4% dos votos totais contra 46% de Bolsonaro. Há 3 dias, Lula tinha 52% e o presidente 46,2%.

Considerando apenas votos válidos, quando são descontados brancos e nulos, o petista tem 53,2% e o atual presidente tem 46,8%. Há 3 dias, Lula tinha 53% e Bolsonaro tinha 47%.

A reprovação do governo também aumentou: subiu de 53,3% para 53,5% o número de eleitores que desaprova a atual gestão. Em contrapartida, caiu de 44,7% para 43,9% o número de brasileiros que aprova o governo.

A avaliação negativa do governo também subiu: foi de 49,4 para 50,4 em três dias o número de eleitores que avalia a gestão como ruim ou péssima. A avaliação positiva também aumentou no período, de 33 para 33,2%. Já a avaliação regular caiu de 16,8 para 15,6%.

Nos três maiores colégios eleitorais do país, ainda segundo a Atlas Intel, Bolsonaro tem vantagem em dois e Lula em um. Em São Paulo, maior colégio, Bolsonaro tem 52.3% dos votos válidos contra 47,7% de Lula.

Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral, o petista tem 51,7% dos votos válidos contra 48,3% do atual presidente. Já no Rio de Janeiro, terceiro colégio, o presidente está com 54,8% dos votos válidos. Lula tem 45,2% dos votos válidos dos cariocas. Se olharmos para os dados deste instituto, fica cada vez mais difícil para Bolsonaro acreditar numa virada.

EMPATE TÉCNICO

Mas nem tudo é notícia ruim para o líder da extrema-direita quando o assunto são as pesquisas eleitorais. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, Lula e Bolsonaro estão em empate técnico.

Como mostrou a coluna Maquiavel, o petista tem 47,1% das intenções de voto totais ante 46,3% do extremista de direita. Isso, com uma margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação aos votos válidos, Lula tem 50,4% contra 49,6% de Bolsonaro, o que também configura um apertadíssimo empate técnico. As duas pesquisas foram realizadas antes do debate da Globo, mas – é preciso registrar – foram os que mais acertaram o resultado do primeiro turno das eleições.