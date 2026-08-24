O que diz Simone Tebet, na chapa de Haddad, sobre caso Lulinha

Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, Simone Tebet, candidata do PSB ao Senado por São Paulo, afirmou que as suspeitas envolvendo Fábio Luis Lula da Silva, filho do presidente Lula conhecido como Lulinha, devem ser investigadas com rapidez e autonomia. Ex-ministra do governo Lula, Tebet disse que “ninguém está acima da lei” e defendeu que eventuais indícios de crime sejam apurados. Para ela, porém, a investigação não pode adotar critérios diferentes conforme o personagem envolvido. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Todo indício de crime tem que ser apurado, tem que ser investigado com toda a celeridade.” Na entrevista, a candidata disse ainda que Lula deu autonomia à Polícia Federal e que a investigação deve avançar rapidamente.

Por que Tebet falou em ‘dois pesos e duas medidas’?

Ao comentar as mensagens reveladas por VEJA a partir de um inquérito da Polícia Federal, que apontariam para um suposto esquema de tráfico de influência no governo federal, Tebet afirmou que o caso do filho do presidente não pode ser tratado isoladamente. “A única coisa que não é possível é dois pesos e duas medidas”, declarou.

Na sequência, ela citou denúncias e suspeitas relacionadas ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e defendeu que as investigações sobre os diferentes casos caminhem paralelamente. “Eu acho que as duas investigações têm que caminhar paralelo rapidamente, com total autonomia da Polícia Federal”, disse.

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Como o episódio pode afetar a candidatura de Tebet?

Questionada sobre o impacto que as ações envolvendo o filho de Lula poderiam ter em sua candidatura ao Senado, Tebet respondeu: “Espero que nenhuma”. A candidata argumentou que sua trajetória política deve ser analisada de maneira independente da relação que mantém com o presidente.

“Eu sou Simone Tebet, e eu sou uma pessoa de centro”, afirmou. Segundo ela, sua candidatura deve ser avaliada por sua atuação como senadora e ministra, pelo que fez ou deixou de fazer e por suas propostas. Tebet também lembrou sua candidatura à Presidência da República em 2022 e disse ter construído uma identidade própria no eleitorado paulista.

Qual é a relação de Tebet com Lula?

Tebet afirmou ser grata ao presidente e explicou que caminha ao lado de Lula porque considera que os pontos de convergência entre os dois são maiores do que as divergências. “O que nos aproxima é infinitamente maior do que aquilo que nos separa, que é a defesa da democracia”, disse.

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Ela também citou a defesa da soberania e da cidadania como pontos de aproximação. Ao mesmo tempo, ressaltou que mantém divergências com Lula e que pretende ser julgada por sua própria trajetória. “Espero poder ser julgada e ser analisada pelo aquilo que fiz, pelo aquilo que sou”, afirmou.

Tebet pretende permanecer no Senado se for eleita?

Na entrevista ao VEJA em Foco, a candidata também foi questionada se, em caso de vitória de Lula para a Presidência e de sua própria eleição ao Senado, poderia voltar a ocupar um ministério. Tebet respondeu que permanecerá no Senado caso seja eleita por São Paulo.

“Se eleita for pelo Estado de São Paulo, eu ficarei senadora da República”, afirmou. Ela disse considerar que terá no Senado um papel importante na defesa de pautas como igualdade salarial, combate à violência contra a mulher, segurança, reforma tributária e transparência em emendas parlamentares.

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Como Tebet define sua posição na disputa?

Ao longo da entrevista, Tebet reforçou o discurso de independência em relação à polarização política. A candidata afirmou que o eleitorado paulista estaria “absolutamente cansado dessa polarização” e disse acreditar que seu perfil de centro pode atrair eleitores indecisos.

Sobre a aliança política, Tebet afirmou que foi bem acolhida pelo PSB e que sua mudança de partido ocorreu em torno de um projeto para as eleições de 2026. A candidata também destacou sua experiência anterior como prefeita, senadora e ministra e disse estar preparada para representar os 645 municípios paulistas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.