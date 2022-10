O que diz primeira pesquisa após o ataque de Roberto Jefferson à PF

Atualizado em 26 out 2022, 16h13 - Publicado em 26 out 2022, 15h36

A nova rodada Genial/Quaest divulgada nesta quarta, 26, mostra oscilação positiva do ex-presidente Lula, que subiu de 47% para 48% dos votos totais, e estabilidade do presidente Jair Bolsonaro, que manteve os 42% de votos que tinha na pesquisa anterior, de 19 de outubro.

O levantamento é o primeiro que, de fato, mostra o impacto do absurdo episódio envolvendo Roberto Jefferson no último fim de semana. O ato transloucado do delinquente que recebeu a Polícia Federal com tiros e granadas pode ter freado o movimento de crescimento que Bolsonaro vinha desenhando nos últimos dias.

A atitude de Roberto Jefferson deixou no ar um sentimento de que a violência desse grupo radical que apoia o presidente não é apenas verbal. Esta coluna já alertou, em diversos momentos, que dar espaço a esse discurso extremista pode acabar mal, exatamente como aconteceu no domingo.

Numa eleição que tem sido disputada ponto a ponto, o crescimento pequeno de Lula a quatro dias do segundo turno pode ser determinante para a vitória do ex-presidente.

Entre os principais ganhos do petista, destaque para o crescimento de 4 pontos na região Sudeste, onde Lula passou de 39% para 43% dos votos, enquanto Bolsonaro oscilou negativamente, de 47% para 46%. Lula também conseguiu crescer ainda mais no Nordeste, de 67% para 69%, enquanto seu principal adversário caiu de 25% para 23%.

O petista ampliou sua vantagem entre as mulheres e foi de 48% para 50% dos votos femininos. Bolsonaro subiu de 39% para 40% entre elas. No eleitorado masculino, os dois cresceram: Lula foi de 45% para 46% dos votos e Bolsonaro subiu de 43% para 45%.

Continua após a publicidade

Lula também teve crescimento significativo entre os eleitores de nível superior (de 38% para 41%) e entre quem ganha mais de cinco salários mínimos (de 39% para 44%). No grupo dos mais ricos, inclusive, o petista encostou em Bolsonaro. A distância que há uma semana era de 9 pontos agora é de apenas 2 pontos percentuais.

O sinal de alerta para Lula aparece quando são considerados apenas os chamados “likely voters”, como a Quaest define aqueles eleitores que têm maior probabilidade de votar nas eleições. A abstenção prejudica o petista e diminui sua vantagem em relação a Bolsonaro.

Quando são considerados apenas esses “likely voters”, Lula tem 52,1% e Bolsonaro tem 47,9% das intenções de voto. A diferença que é de 6 pontos nos votos totais passa a ser de apenas 4,2 pontos nesse cenário. Por isso é tão importante que o petista consiga engajar artistas e influenciadores que já declararam seu voto no ex-presidente para motivar os eleitores a irem votar no domingo.

Outro contraponto importante nas boas notícias para Lula vem dos dados de eleitores da senadora Simone Tebet, que tem dado apoio forte ao ex-presidente. A estratégia de Simone para convencer seus quase 5 milhões de eleitores a votarem em Lula nessa segunda etapa não está funcionando como planejado.

Segundo a Genial/Quaest, 28% dos eleitores de Tebet afirmam que vão votar em branco, nulo ou simplesmente não vão votar. Além disso, 25% indicam voto no presidente Jair Bolsonaro, índice maior do que os 21% que apontam voto em Lula. Outro dado importante e que representa uma oportunidade para os dois candidatos é que 26% dos eleitores da senadora ainda estão indecisos sobre sua escolha dia 30.

Embora os institutos tenham errado muito no primeiro turno, a segunda etapa da disputa tem apontado para o mesmo caminho em todos os levantamentos: o vencedor terá uma margem pequena de vantagem e, por isso, cada voto conquistado nos próximos dias será precioso para garantir a eleição.