O que diz nova pesquisa sobre a chance de Michelle Bolsonaro ser eleita senadora pelo DF
Levantamento do Real Time Big Data é o primeiro desde que ex-primeira-dama confirmou sua candidatura por Brasília
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) lidera as intenções de voto para o Senado Federal em Brasília, segundo uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19. Ela aparece com 25% das intenções de voto, enquanto a segunda vaga é disputada por outras três candidatas do PDT, PT e PL. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do DF entre os dias 14 e 18 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
A pesquisa é a primeira desde que Michelle confirmou a sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, no dia 2 de agosto, em um evento sem a presença dela.
Nos números consolidados, uma média entre intenções de primeiro e segundo voto, Michelle tem 25% e é seguida pela senadora Leila do Vôlei (PDT), que tem 17% e tenta a reeleição. O segundo lugar, no entanto, tem empate técnico com mais duas candidatas, as deputadas Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT), amabas com 15%.
- Michelle Bolsonaro (PL): 25%
- Leila do Vôlei (PDT): 17%
- Bia Kicis (PL): 15%
- Erika Kokay (PT): 15%
- Sebastião Coelho (Novo): 8%
- Cristian Viana (Podemos): 2%
- Tiago Tarsis (Agir): 1%
- Zanata (PSTU): 0%
- Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 9%
Já quando as intenções de votos são olhadas de forma separada — visto que o eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado –, Michelle aparece como primeira opção de voto nas duas modalidades, com 35% na primeira e outros 16% na segunda. Confira abaixo.
Primeiro voto
- Michelle Bolsonaro (PL): 35%
- Leila do Vôlei (PDT): 21%
- Bia Kicis (PL): 12%
- Erika Kokay (PT): 14%
- Sebastião Coelho (Novo): 6%
- Cristian Viana (Podemos): 1%
- Tiago Tarsis (Agir): 1%
- Zanata (PSTU): 0%
- Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 6%
Segundo voto
- Michelle Bolsonaro (PL): 16%
- Leila do Vôlei (PDT): 14%
- Bia Kicis (PL): 18%
- Erika Kokay (PT): 16%
- Sebastião Coelho (Novo): 10%
- Cristian Viana (Podemos): 2%
- Tiago Tarsis (Agir): 1%
- Zanata (PSTU): 0%
- Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
- Nulo/Branco: 10%
- NS/NR: 13%