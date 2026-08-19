É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

O que diz nova pesquisa sobre a chance de Michelle Bolsonaro ser eleita senadora pelo DF

Levantamento do Real Time Big Data é o primeiro desde que ex-primeira-dama confirmou sua candidatura por Brasília

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h12 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h44
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL/Divulgação)
Continua após publicidade
O que diz nova pesquisa sobre a chance de Michelle Bolsonaro ser eleita senadora pelo DF Priorizar nos meus resultados Google

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) lidera as intenções de voto para o Senado Federal em Brasília, segundo uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19. Ela aparece com 25% das intenções de voto, enquanto a segunda vaga é disputada por outras três candidatas do PDT, PT e PL. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do DF entre os dias 14 e 18 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

A pesquisa é a primeira desde que Michelle confirmou a sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, no dia 2 de agosto, em um evento sem a presença dela.

Nos números consolidados, uma média entre intenções de primeiro e segundo voto, Michelle tem 25% e é seguida pela senadora Leila do Vôlei (PDT), que tem 17% e tenta a reeleição. O segundo lugar, no entanto, tem empate técnico com mais duas candidatas, as deputadas Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT), amabas com 15%.

Siga
  • Michelle Bolsonaro (PL): 25%
  • Leila do Vôlei (PDT): 17%
  • Bia Kicis (PL): 15%
  • Erika Kokay (PT): 15%
  • Sebastião Coelho (Novo): 8%
  • Cristian Viana (Podemos): 2%
  • Tiago Tarsis (Agir): 1%
  • Zanata (PSTU): 0%
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 9%
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Já quando as intenções de votos são olhadas de forma separada — visto que o eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado –, Michelle aparece como primeira opção de voto nas duas modalidades, com 35% na primeira e outros 16% na segunda. Confira abaixo.

Continua após a publicidade

Primeiro voto

  • Michelle Bolsonaro (PL): 35%
  • Leila do Vôlei (PDT): 21%
  • Bia Kicis (PL): 12%
  • Erika Kokay (PT): 14%
  • Sebastião Coelho (Novo): 6%
  • Cristian Viana (Podemos): 1%
  • Tiago Tarsis (Agir): 1%
  • Zanata (PSTU): 0%
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 6%
Continua após a publicidade

Segundo voto

  • Michelle Bolsonaro (PL): 16%
  • Leila do Vôlei (PDT): 14%
  • Bia Kicis (PL): 18%
  • Erika Kokay (PT): 16%
  • Sebastião Coelho (Novo): 10%
  • Cristian Viana (Podemos): 2%
  • Tiago Tarsis (Agir): 1%
  • Zanata (PSTU): 0%
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 10%
  • NS/NR: 13%
Publicidade
TAGS:
Brasília
Distrito Federal
Eleições
Eleições 2026
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Pesquisas Eleitorais
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).