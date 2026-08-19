O que diz nova pesquisa sobre a chance de Michelle Bolsonaro ser eleita senadora pelo DF

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Michelle Bolsonaro lidera as intenções de voto para o Senado Federal em Brasília, segundo pesquisa Real Time Big Data. A ex-primeira-dama aparece com 25% nos números consolidados, confirmando favoritismo. A segunda vaga está em disputa acirrada entre Leila do Vôlei, Bia Kicis e Erika Kokay.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) lidera as intenções de voto para o Senado Federal em Brasília, segundo uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19. Ela aparece com 25% das intenções de voto, enquanto a segunda vaga é disputada por outras três candidatas do PDT, PT e PL. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do DF entre os dias 14 e 18 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

A pesquisa é a primeira desde que Michelle confirmou a sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, no dia 2 de agosto, em um evento sem a presença dela.

Nos números consolidados, uma média entre intenções de primeiro e segundo voto, Michelle tem 25% e é seguida pela senadora Leila do Vôlei (PDT), que tem 17% e tenta a reeleição. O segundo lugar, no entanto, tem empate técnico com mais duas candidatas, as deputadas Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT), amabas com 15%.

Michelle Bolsonaro (PL): 25%

Leila do Vôlei (PDT): 17%

Bia Kicis (PL): 15%

Erika Kokay (PT): 15%

Sebastião Coelho (Novo): 8%

Cristian Viana (Podemos): 2%

Tiago Tarsis (Agir): 1%

Zanata (PSTU): 0%

Professor Guilherme Amorim (UP): 0%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 9%

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Já quando as intenções de votos são olhadas de forma separada — visto que o eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado –, Michelle aparece como primeira opção de voto nas duas modalidades, com 35% na primeira e outros 16% na segunda. Confira abaixo.

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Primeiro voto

Michelle Bolsonaro (PL): 35%

Leila do Vôlei (PDT): 21%

Bia Kicis (PL): 12%

Erika Kokay (PT): 14%

Sebastião Coelho (Novo): 6%

Cristian Viana (Podemos): 1%

Tiago Tarsis (Agir): 1%

Zanata (PSTU): 0%

Professor Guilherme Amorim (UP): 0%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 6%

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Segundo voto

Michelle Bolsonaro (PL): 16%

Leila do Vôlei (PDT): 14%

Bia Kicis (PL): 18%

Erika Kokay (PT): 16%

Sebastião Coelho (Novo): 10%

Cristian Viana (Podemos): 2%

Tiago Tarsis (Agir): 1%

Zanata (PSTU): 0%

Professor Guilherme Amorim (UP): 0%

Nulo/Branco: 10%

NS/NR: 13%