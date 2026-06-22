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Política

O que diz o presidente do PT sobre a permanência de Jaques Wagner na liderança após caso Master

Em entrevista a VEJA, Edinho Silva afirmou que futuro do senador dependerá de conversa com o presidente Lula

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 20h49 | Atualizado em 22 jun 2026, 20h54
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O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que a permanência do senador Jaques Wagner na liderança do governo no Senado será definida após uma conversa entre o parlamentar e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada ao programa VEJA em Foco após a operação da Polícia Federal que teve o senador como alvo nas investigações envolvendo o Banco Master.

Segundo Edinho, a coordenação da pré-campanha de Lula discutiu o episódio em reunião realizada nesta segunda-feira, 22, mas não tomou qualquer deliberação sobre o futuro de Wagner no cargo. “A decisão será construída em diálogo com o presidente Lula”, afirmou. “Isso depende exclusivamente de um diálogo dele com o presidente Lula, de um processo de decisão construído nesse diálogo.”

O dirigente petista reiterou que o partido mantém confiança no senador e defendeu a presunção de inocência. “O senador Jaques Wagner tem a nossa confiança até que se prove o contrário”, disse.

Edinho também afirmou que o PT defende a apuração completa das denúncias relacionadas ao Banco Master. “Nós queremos que todos os fatos sejam investigados e que a verdade venha à tona”, declarou.

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Questionado sobre o impacto político do episódio, o presidente do PT negou que o caso afete diretamente o governo Lula. “Essa história não tem nenhuma ligação com o governo do presidente Lula. Absolutamente nenhuma”, afirmou.

Para Edinho, o episódio demonstra ainda o respeito do governo à autonomia das instituições. Segundo ele, Lula não interfere no trabalho da Polícia Federal nem dos demais órgãos de investigação e defende que todas as denúncias sejam esclarecidas.

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