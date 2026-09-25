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Política

O que diz nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial no maior colégio eleitoral do país

Flávio Bolsonaro amplia vantagem sobre Lula no primeiro turno e também abre distância na simulação de segundo turno em São Paulo

Por Redação 25 set 2026, 21h39 | Atualizado em 25 set 2026, 21h50
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tânia Rego/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 25, mostra Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT) na disputa presidencial em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O candidato do PL aparece com 38% das intenções de voto no primeiro turno, três pontos acima do resultado registrado na rodada anterior, enquanto Lula mantém 33%. Na simulação de segundo turno, Flávio também amplia a vantagem: marca 49%, contra 41% do petista.

O que mudou no primeiro turno?

Flávio Bolsonaro passou de 35% para 38% das intenções de voto desde a pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro. Lula permaneceu com 33%. Com isso, a distância entre os dois passou de dois para cinco pontos percentuais.

O levantamento mostra ainda Augusto Cury (Avante) com 7%, mesmo percentual da rodada anterior. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, ante 4% anteriormente. Renan Santos (Missão) oscilou de 6% para 4%.

Romeu Zema (Novo) manteve 2%. Samara Martins (UP) passou de 2% para 1%. Wilson Grassi (Democrata) permaneceu com 1%. Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 0%, ante 1% cada na rodada anterior.

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Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) registram 0%. Leonardo Avalanche (PRTB), incluído nesta rodada, também aparece com 0%. O candidato não havia sido considerado nas pesquisas de agosto e da primeira quinzena de setembro.

Os eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 6%, mesmo resultado anterior. Os indecisos são 2%.

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Como está a disputa entre Lula e Flávio no segundo turno?

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o candidato do PL passou de 47% para 49%. Lula oscilou de 42% para 41%.

Com isso, a vantagem de Flávio passou de cinco para oito pontos percentuais. Brancos, nulos e nenhum candidato somam 10%, enquanto 1% se declara indeciso, resultados iguais aos da pesquisa anterior.

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A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Assim, as diferenças registradas na pesquisa devem ser consideradas dentro dos limites estatísticos do levantamento.

Quando a pesquisa foi realizada?

O Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo. O nível de confiança é de 95%.

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O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09355/2026.

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