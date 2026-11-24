O percentual de votos válidos declarados em Luiz Inácio Lula da Silva cresceu em seis dos nove segmentos políticos analisados pela Quaest na passagem do primeiro para o segundo turno das eleições de 2026. O avanço mais expressivo ocorreu entre os eleitores classificados como liberais sociais: nesse grupo, a proporção passou de 36% para 56%, uma diferença de 20 pontos percentuais. Entre os progressistas, o índice subiu de 66% para 82%, alta de 16 pontos.

Os dados fazem parte do sétimo volume da pesquisa O Brasil Depois das Urnas, que examina como votaram os diferentes grupos políticos e sociais do eleitorado brasileiro. O levantamento também identificou crescimento do voto declarado em Lula entre os eleitores do agronegócio, de 14% para 24%, e entre os conservadores cristãos, de 15% para 23%.

Na classe D e E, o percentual passou de 68% para 73%. Entre os empresários, foi de 9% para 14%. Já os empreendedores individuais mantiveram o mesmo índice nos dois turnos, com 48% de votos válidos declarados no petista. Os militantes de esquerda permaneceram em 100%, enquanto, entre os eleitores classificados como extrema direita, o percentual foi de zero nas duas etapas.

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Comparação com 2022

A pesquisa também permite comparar o desempenho de Lula entre os segmentos no segundo turno de 2022 e no de 2026. O resultado mostra que o crescimento observado na etapa final da disputa deste ano não significou, para todos os grupos, uma recuperação dos percentuais registrados quatro anos antes.

Entre os liberais sociais, por exemplo, o voto declarado no petista foi de 66% em 2022 e chegou a 56% no segundo turno de 2026. Apesar da alta de 20 pontos entre os dois turnos deste ano, o resultado final ficou dez pontos abaixo do registrado na eleição anterior.

Entre os progressistas, o movimento foi diferente: Lula passou de 64% em 2022 para 82% em 2026, crescimento de 18 pontos percentuais. Na classe D e E, o índice permaneceu em 73% nas duas eleições. Já entre os conservadores cristãos, recuou de 31% para 23%; entre os empresários, de 25% para 14%; e no segmento do agronegócio, de 27% para 24%.

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Os empreendedores individuais também registraram queda na comparação entre as eleições: de 52% em 2022 para 48% em 2026. A militância de esquerda manteve 100% de votos declarados em Lula nos dois pleitos, enquanto a extrema direita permaneceu em zero.

O tamanho dos segmentos

A Quaest divide o eleitorado em nove grupos, definidos por um algoritmo que considera identidades políticas e características sociais. A classificação foi desenvolvida a partir dos segmentos descritos por Felipe Nunes no livro “Brasil no Espelho”.

Os conservadores cristãos formam o maior grupo, com 25% do eleitorado. Em seguida aparecem a classe D e E, com 22%, e os eleitores do agronegócio, com 14%. Os progressistas representam 12%; os militantes de esquerda, 9%; os empreendedores individuais, 7%; os empresários, 5%; os liberais sociais, 4%; e a extrema direita, 2%.

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O levantamento também mostra diferenças na distribuição dos segmentos conforme a religião. Entre os evangélicos, 53% são classificados como conservadores cristãos. Entre os católicos, esse grupo representa 16%, enquanto a classe D e E corresponde a 29%.

Na divisão regional, o agronegócio tem maior participação no Sul, onde representa 46% dos entrevistados. No Centro-Oeste e no Norte, o segmento corresponde a 22%. Já no Nordeste, a classe D e E reúne 36% dos eleitores, a maior proporção entre as regiões analisadas.

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Metodologia

A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, por meio de entrevistas presenciais domiciliares realizadas entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2026. A margem de erro estimada para o conjunto da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Nas análises por segmentos, as margens de erro variam conforme o grupo. Para os liberais sociais, por exemplo, a margem estimada é de sete pontos percentuais. O relatório informa que os percentuais de voto foram recalculados como votos válidos, excluindo os entrevistados que declararam não ter comparecido às urnas ou ter votado em branco ou nulo. A comparação com 2022 utiliza dados da pesquisa Brasil no Espelho, realizada em 2023, e os resultados de 2026 foram obtidos no levantamento da Quaest.