O que diz a primeira pesquisa eleitoral na Bahia após operação mirando Jaques Wagner

Levantamento do Paraná Pesquisas com eleitores da Bahia divulgado nesta quarta-feira, 1º, é o primeiro desde a operação da Polícia Federal mirando o ex-líder do governo no Senado Jaques Wagner (PT-BA), no último dia 18.

Os números mostram que, desde a última rodada de pesquisas do instituto, de maio deste ano, ACM Neto (União) ampliou a vantagem sobre o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), que defendeu Wagner em um evento na semana passada. ACM agora tem 49,2% das intenções de voto, ante 37,5% do incumbente, uma diferença de 11,7 pontos percentuais. Em maio, o ex-prefeito de Salvador tinha 47,8% e o petista, 38,7%, com 9,1 pontos entre eles. A movimentação foi dentro da margem de erro, de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa para o Senado, o ex-ministro Rui Costa (PT) continua na liderança, com Jaques Wagner em segundo lugar. O senador, porém, oscilou para baixo no limite da margem de erro: ele tinha 40,6% das intenções de voto em maio, ante 36,7% de agora. A rejeição a ele também aumentou numericamente, de 26,2% para 30,7%.

Veja os números da pesquisa eleitoral na Bahia:

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Governador

ACM Neto (União Brasil): 49,2% (era 47,8% em maio)

49,2% (era 47,8% em maio) Jerônimo Rodrigues (PT): 37,5% (era 38,7%)

37,5% (era 38,7%) Ronaldo Mansur (PSOL): 1,9% (era 1,7%)

1,9% (era 1,7%) Nenhum/branco/nulo: 6,9% (era 6,8%)

6,9% (era 6,8%) Não sabe/não opinou: 4,5% (era 4,9%)

Senado*

Rui Costa (PT): 50,6% (era 48,8% em maio)

50,6% (era 48,8% em maio) Jaques Wagner (PT): 36,7% (era 40,6%)

36,7% (era 40,6%) João Roma (PL): 23,2% (era 24,8%)

23,2% (era 24,8%) Angelo Coronel (Republicanos): 22,4% (era 23,2%)

22,4% (era 23,2%) Marcelo Santtana (DC): 5,3% (não foi testado na rodada anterior)

5,3% (não foi testado na rodada anterior) Delliana Ribeiro (PSOL): 3,9% (era 5,7%)

3,9% (era 5,7%) Nenhum/branco/nulo: 14,9% (era 14,1%)

14,9% (era 14,1%) Não sabe/não opinou: 6,1% (era 7,7%)

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*Cada entrevistado poderia citar dois candidatos

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores baianos entre os dias 27 e 30 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BA-04848/2026.