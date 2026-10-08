⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

O que diz a primeira pesquisa Datafolha para o 2º turno do governo do DF

Celina Leão segue liderando sobre Leandro Grass

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h17 | Atualizado em 8 out 2026, 18h24
Mulher loira de blazer xadrez e homem barbudo de terno cinza segurando microfones, ambos em pé em um palco
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) (Divulgação/GDF e Prefeitura de Congonhas/.)
Continua após publicidade
O que diz a primeira pesquisa Datafolha para o 2º turno do governo do DF Priorize VEJA no Google

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 8, a primeira pesquisa para o segundo turno das eleições para o governo do Distrito Federal. A atual governadora, Celina Leão (PP), lidera contra o ex-deputado distrital Leandro Grass (PT) por dezoito pontos percentuais: ela tem 55%, e ele, 37%.

Faltou pouco para que Celina levasse a reeleição já no primeiro turno: no último domingo, 4, ela obteve 49,93% dos votos, contra 34,47% de Grass. Para liquidar a eleição na primeira rodada, é preciso 50% dos votos mais um: faltou 0,07% a Celina, o que equivale a menos de 200 votos válidos.

O levantamento do Datafolha divulgado na véspera da eleição apontava que a governadora se reelegeria já no domingo, com 28 pontos percentuais de vantagem sobre Grass.

Veja os números da nova pesquisa para o governo do Distrito Federal:

Siga
Continua após a publicidade
  • Celina Leão (PP): 55%
  • Leandro Grass (PT): 37%
  • Branco/nulo: 5%
  • Não sei: 3%

Sobre a pesquisa

Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 6 e 7 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-03365/2026.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Publicidade
TAGS:
Datafolha
Distrito Federal
Eleições 2026
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).