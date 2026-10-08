O que diz a primeira pesquisa Datafolha para o 2º turno do governo do DF

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 8, a primeira pesquisa para o segundo turno das eleições para o governo do Distrito Federal. A atual governadora, Celina Leão (PP), lidera contra o ex-deputado distrital Leandro Grass (PT) por dezoito pontos percentuais: ela tem 55%, e ele, 37%.

Faltou pouco para que Celina levasse a reeleição já no primeiro turno: no último domingo, 4, ela obteve 49,93% dos votos, contra 34,47% de Grass. Para liquidar a eleição na primeira rodada, é preciso 50% dos votos mais um: faltou 0,07% a Celina, o que equivale a menos de 200 votos válidos.

O levantamento do Datafolha divulgado na véspera da eleição apontava que a governadora se reelegeria já no domingo, com 28 pontos percentuais de vantagem sobre Grass.

Veja os números da nova pesquisa para o governo do Distrito Federal:

Continua após a publicidade

Celina Leão (PP): 55%

Leandro Grass (PT): 37%

Branco/nulo: 5%

Não sei: 3%

Sobre a pesquisa

Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 6 e 7 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-03365/2026.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral