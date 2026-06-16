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Política

O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data sobre rejeição a Tarcisio e a Haddad em SP

Pesquisa indica estabilidade na disputa; governador aposta em gestão e resultados, enquanto ministro intensifica confronto político

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 13h22
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O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data sobre rejeição a Tarcisio e a Haddad em SP Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa Real Time Big Data para o governo de São Paulo mostrou um cenário de pouca mudança na corrida estadual. O governador Tarcísio de Freitas aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, registra 33%. Na sequência surgem Kim Kataguiri, com 8%, e Paulo Serra, com 6% (este texto é um resumo do vídeo acima).

Os números repetem uma tendência observada nos levantamentos anteriores. Em relação à pesquisa de março, Tarcísio oscilou um ponto para baixo e Haddad avançou dois pontos. As variações, porém, permanecem dentro da margem de erro. O levantamento também mediu a rejeição dos principais nomes da disputa. Haddad lidera o indicador, com 36%, seguido por Tarcísio, com 30%. Kim aparece com 25%, enquanto Paulo Serra registra 18%.

O que os números revelam sobre os candidatos?

Durante o programa Ponto de Vista, o repórter Bruno Caniato avaliou que a pesquisa não trouxe grandes surpresas, mas confirmou a consolidação do cenário que vem sendo desenhado desde o início da pré-campanha. Segundo ele, o dado mais relevante neste momento não está necessariamente nas intenções de voto, mas na diferença de estratégia adotada pelos dois principais concorrentes.

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Para Caniato, os discursos apresentados recentemente pelos dois pré-candidatos deixam claro que cada um pretende seguir caminhos distintos até a eleição. Tarcísio tem procurado concentrar sua comunicação em temas ligados à administração estadual. Segundo o repórter, o governador destaca resultados fiscais, privatizações, marcos regulatórios e projetos de infraestrutura, evitando transformar a disputa em um embate ideológico.

“O Tarcísio está batendo muito por esse lado econômico e tenta mostrar São Paulo como um estado de desenvolvimento econômico e equilíbrio fiscal”, afirmou. Já Haddad tem adotado uma postura mais combativa. O ministro tem centrado sua atuação em temas nacionais e buscado confrontar diretamente o governador em assuntos como tributação, economia e relações entre os governos estadual e federal. “Fernando Haddad foi para cima. Falou sobre o tarifaço dos Estados Unidos e rebateu diversas declarações de Tarcísio”, destacou Caniato.

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Quais são as vantagens de Tarcísio neste momento?

Na avaliação do cientista político Rubens Figueiredo, o governador chega à reta decisiva da pré-campanha com vantagens importantes decorrentes do exercício do cargo. “Tarcísio tem uma avaliação e uma aprovação bastante consistentes”, afirmou.

A aprovação do governador supera a do presidente Lula entre os eleitores paulistas e se encontra em um patamar historicamente favorável para quem busca a reeleição. Figueiredo observou ainda que ocupantes de cargos executivos costumam registrar melhora de desempenho eleitoral no último ano de mandato, período em que obras são entregues e programas de governo ganham maior visibilidade.

A campanha tende a mudar de rumo?

Para o cientista político, o cenário atual ainda reflete uma fase previsível da disputa. De um lado, Tarcísio busca capitalizar os resultados de sua gestão. Do outro, Haddad tenta convencer o eleitorado de que o estado poderia apresentar desempenho melhor em áreas como economia e gestão pública.

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“Eles estão fazendo campanhas previsíveis. O governador fala daquilo que está fazendo, e o Haddad, que é oposição, aponta problemas e questiona os resultados apresentados”, resumiu.

A pesquisa indica que, por enquanto, essa dinâmica ainda não produziu alterações significativas no quadro eleitoral paulista. Com meses pela frente até a votação, o desafio dos dois principais candidatos será transformar suas estratégias de comunicação em ganhos efetivos junto ao eleitorado.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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