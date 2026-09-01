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Política

O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa entre Lula e Flávio no segundo turno

Levantamento revela como seria uma disputa entre o presidente e o senador se a eleição fosse hoje

Por Da Redação 1 set 2026, 07h04 | Atualizado em 1 set 2026, 07h08
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro estão empatados com 44% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência, segundo nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 1º. Outros 9% afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

O resultado marca uma aproximação de Flávio em relação à rodada anterior da série. Em julho, Lula tinha 45% e o senador do PL, 42%. Agora, o presidente oscilou 1 ponto para baixo, enquanto Flávio avançou 2 pontos e alcançou o petista numericamente. A diferença entre os dois, que era de 3 pontos, desapareceu.

Como evoluiu a disputa entre Lula e Flávio?

A série da Real Time Big Data mostra uma disputa oscilante ao longo do ano. Em março, Lula tinha 42% contra 41% de Flávio. Em maio, o senador apareceu numericamente à frente, com 44% a 43%.

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Em junho, Lula abriu vantagem de 45% a 40% e, em julho, marcou 45% contra 42%. Na rodada de setembro, os dois aparecem pela primeira vez exatamente empatados, com 44% para cada lado.

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Como está o primeiro turno?

No cenário estimulado com Pablo Marçal, Lula lidera com 38% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 29%, enquanto Augusto Cury registra 10%.

Renan Santos tem 6%, Ronaldo Caiado, 4%, Pablo Marçal, 3%, e Romeu Zema, 2%. Os demais candidatos somam 2%, enquanto brancos e nulos representam 3% e outros 3% não souberam ou não responderam.

No cenário sem Pablo Marçal, Lula mantém os 38%, Flávio chega a 30% e Augusto Cury aparece com 11%. Renan Santos registra 7%, Caiado, 4%, e Zema, 2%.

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Quem lidera entre homens e mulheres?

A pesquisa mostra diferenças importantes na composição do eleitorado. No cenário de primeiro turno com Pablo Marçal, Flávio aparece numericamente à frente entre os homens, com 35%, contra 34% de Lula.

Entre as mulheres, o quadro se inverte com vantagem mais ampla do presidente: Lula tem 42%, Flávio, 23%, e Augusto Cury, 13%.

Onde Lula e Flávio são mais fortes?

No recorte regional, Lula registra sua maior vantagem no Nordeste, com 56% contra 20% de Flávio Bolsonaro.

Flávio lidera no Sul, por 39% a 27%, e aparece numericamente à frente no Centro-Oeste, com 34% contra 32%. No Norte, Lula tem 37% e Flávio, 36%. No Sudeste, os dois aparecem praticamente empatados, com 30% para Lula e 29% para Flávio.

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O recorte religioso também mostra diferenças. Entre católicos, Lula tem 42% e Flávio, 25%. Entre evangélicos, Flávio lidera por 39% a 29%.

Como ficam os outros cenários de segundo turno?

A Real Time Big Data também testou Lula contra outros adversários.

Contra Ronaldo Caiado, o ex-governador aparece numericamente à frente, com 45%, contra 43% de Lula, uma diferença dentro da margem de erro da pesquisa. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 4% não souberam responder.

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Em uma disputa com Romeu Zema, Lula tem 43% e o ex-governador mineiro, 40%. Outros 10% votariam em branco ou nulo e 7% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre 27 e 31 de agosto. O levantamento foi realizado por telefone, com abordagem inicial por ligações e mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03490/2026.

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