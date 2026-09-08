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Política

A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa Lula x Flávio após escândalo no STF

Confira os números de primeiro e segundo turnos do levantamento, rejeição e avaliação do governo

Por Da Redação 8 set 2026, 06h17 | Atualizado em 8 set 2026, 11h48
Os principais pré-candidatos nas eleições de 2026: Flávio e Lula
Os principais pré-candidatos nas eleições de 2026: Flávio e Lula (Edilson Rodrigues/Agência Senado | Paulo Pinto/Agência Brasil)
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A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa Lula x Flávio após escândalo no STF Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro aparece pela primeira vez numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva em uma simulação de segundo turno da pesquisa BTG/Nexus. O senador do PL tem 46% das intenções de voto, contra 45% do presidente. A diferença de 1 ponto percentual está dentro da margem de erro e configura empate técnico. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 8.

Na rodada anterior, Lula tinha 46% e Flávio, 45%. Agora, o senador oscilou 1 ponto para cima e o presidente, 1 ponto para baixo. A mudança ocorre em uma pesquisa realizada depois de quase uma semana de noticiário sobre a crise no Supremo Tribunal Federal e o caso Banco Master, mas o levantamento não permite atribuir a oscilação a esse episódio.

O que mudou no primeiro turno?

No primeiro turno, Lula mantém a liderança com 39%, mesmo percentual da rodada anterior. Flávio Bolsonaro passou de 33% para 35%, oscilação dentro da margem de erro.

Siga

Augusto Cury, que havia saltado para 11% na pesquisa anterior, aparece agora com 9%. Ronaldo Caiado marca 4%, ante 5% antes, enquanto Renan Santos sobe de 3% para 4%. Romeu Zema tem 1%, assim como Samara e Rui Costa Pimenta. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam ou não responderam.

Confira os números no principal cenário, sem Pablo Marçal:

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Lula: 39%
Flávio: 35%
Cury: 9%
Caiado: 4%

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Renan: 4%
Zema: 1%
Samara: 1%
Pimenta: 1%
Dias: 0%

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Costa: 0%
Grassi: 0%
Barão: 0%
Nenhum/Branco/Nulo: 3%
NS/NR: 2%

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Na pesquisa espontânea, Lula registra 39%, Flávio, 31%, e Cury, 6%. Renan aparece com 4%, Caiado com 2% e Zema com 1%.

Augusto Cury consegue vencer Lula no segundo turno?

Na primeira vez em que a Nexus testou um confronto direto entre Lula e Augusto Cury, o escritor aparece numericamente à frente: 45% a 43%.

A diferença de 2 pontos percentuais, porém, também está dentro da margem de erro e caracteriza empate técnico. Brancos e nulos somam 10%, e 1% não soube ou não respondeu.

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Nos demais cenários, Lula aparece com 46% contra 43% de Ronaldo Caiado, 47% contra 40% de Zema e 47% contra 39% de Renan Santos.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quem tem mais potencial de voto?

Lula e Flávio aparecem empatados também no potencial de voto: 47% para cada um.

No caso do presidente, 35% dizem que ele é o único candidato em quem votariam, e 12% afirmam que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outros nomes. Flávio tem 26% de voto exclusivo e 21% de potencial adicional.

Augusto Cury aparece com potencial de 42%, formado por 7% que dizem que ele é o único nome em quem votariam e 35% que poderiam escolhê-lo. Caiado tem potencial de 39%, Zema, de 33%, e Renan Santos, de 24%.

Quem é mais rejeitado?

As rejeições de Lula e Flávio permaneceram praticamente no mesmo patamar da rodada anterior. Flávio é rejeitado por 50%, enquanto Lula marca 49%.

Cury tem índice menor, de 29%. Depois aparecem Caiado, com 36%, Zema, com 42%, e Renan, com 43%.

Os perfis de rejeição também são distintos. Lula enfrenta seus maiores índices no Sul, onde 70% dizem que não votariam nele, entre evangélicos, com 62%, e entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, com 59%.

Flávio tem rejeição maior no Nordeste, de 64%, entre pessoas sem religião, de 67%, e entre eleitores com renda de até um salário mínimo, de 59%.

O voto já está mais consolidado?

Sim. Entre os eleitores que escolheram algum candidato no primeiro turno, 81% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar. Outros 17% dizem que ainda podem trocar de candidato. Na rodada anterior, os percentuais eram 78% e 21%, respectivamente.

Lula tem o eleitorado mais consolidado: 90% de seus eleitores dizem que não pretendem mudar. Entre os eleitores de Flávio, são 84%.

Renan Santos aparece com 71%, Samara, com 63%, Caiado, com 61%, Cury, com 58%, e Zema, com 42%.

Quem aparece como segunda opção de voto?

Entre os 17% que dizem que ainda podem mudar de candidato, Augusto Cury é a principal segunda opção, com 20%.

Flávio aparece com 17%, seguido por Caiado, com 12%, Lula, com 10%, Renan Santos, com 7%, e Zema, com 6%. Outros 15% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

A Nexus também calculou pisos e tetos com base na firmeza do voto e nas segundas opções. Lula varia de 35% a 41%; Flávio, de 29% a 38%; e Cury, de 5% a 12%.

Como está a avaliação do governo Lula?

A aprovação do governo oscilou de 46% para 45%, enquanto a desaprovação passou de 51% para 50%. A diferença entre os dois indicadores permanece em 5 pontos percentuais.

O levantamento mostra ainda que 45% dos eleitores afirmam ter acompanhado algum programa ou propaganda no horário eleitoral gratuito no rádio ou na televisão.

O eleitor está cansado da polarização?

A percepção de polarização cresceu. Na pesquisa, 71% concordam que a eleição de 2026 está sendo impactada pela polarização política, ante 65% em agosto.

Entre o total dos entrevistados, 43% dizem concordar com a existência da polarização e estar cansados ou desconfortáveis com ela. Outros 15% afirmam estar confortáveis e 13%, indiferentes.

Entre os eleitores de Lula, 34% dizem estar cansados ou desconfortáveis com a polarização, enquanto 72% dos eleitores de outros candidatos apresentam essa resposta. Entre os eleitores de Flávio, o índice é de 42%.

A 13ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 4 e 7 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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