O que disseram Lula e Flávio Bolsonaro ao votarem no primeiro turno da eleição

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Lula e Flávio Bolsonaro usaram o dia da votação para intensificar os ataques mútuos. Lula criticou “miliciano” e a “quadrilha do Banco Master”, enquanto Flávio Bolsonaro acusou o governo de usar a máquina pública para interferir nas eleições. Ambos mantiveram o tom combativo da campanha até o final.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, usaram o momento da votação neste domingo, 4, para reforçar ataques que marcaram a disputa pelo Palácio do Planalto. Enquanto Lula afirmou que o país não irá “para a frente com miliciano” e mencionou a “quadrilha do Banco Master”, sem citar nominalmente Flávio, o candidato do PL acusou o governo petista de usar dinheiro e a máquina pública para interferir nas eleições.

O que Lula disse ao votar?

Em busca de um quarto mandato, Lula votou por volta das 9h15 na Escola Estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O presidente estava acompanhado do vice-presidente Geral Alckmin, de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, e das candidatas ao Senado Marina Silva e Simone Tebet.

Depois de votar, Lula afirmou: “O Brasil não irá para a frente com miliciano. O Brasil não irá para a frente com essa orgia que se faz em torno da quadrilha do Banco Master. O Brasil vai para a frente com seriedade, com comportamento de caráter e dignidade de seus governantes”. Embora não tenha mencionado Flávio Bolsonaro pelo nome nessa declaração, o petista fez referência a temas que vinha explorando contra o adversário durante a campanha.

Lula também afirmou que caberia aos eleitores definir o rumo do país. “Portanto, o jogo está jogado. Quando for 5 horas da tarde, vamos ter a apuração e vamos ver que tipo de Brasil o povo escolheu. O povo é dono do país e da democracia”, declarou, antes de seguir para a capital paulista, onde acompanharia a apuração.

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O que Flávio Bolsonaro declarou?

Flávio Bolsonaro votou mais cedo, por volta das 8h, logo após a abertura das seções eleitorais, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, da mãe, Rogéria Bolsonaro, e dos candidatos do PL Douglas Ruas e Carlos Jordy.

Após registrar o voto, Flávio classificou o domingo como um “dia muito importante” e fez críticas diretas ao governo Lula. “Espero que o brasileiro ponha fim a essa era do atraso, que apostou tudo, que vale tudo, que perdeu a linha de usar dinheiro público, a máquina pública, para tentar interferir nas eleições”, afirmou.

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Qual foi o apelo de Flávio aos eleitores?

O candidato do PL também associou uma eventual continuidade do atual grupo político no poder a riscos de perseguição. “A imprensa vai ser perseguida, os políticos serão perseguidos, o brasileiro será perseguido e vai ser o fim do nosso país”, declarou. Trata-se de uma avaliação feita por Flávio durante sua manifestação à imprensa após votar.

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Na sequência, o candidato pediu apoio já na primeira rodada da eleição. “Peço aos brasileiros que não permitam que isso aconteça e já deem um voto de confiança em Flávio Bolsonaro agora no primeiro turno”, afirmou. As declarações dos dois candidatos, feitas poucas horas depois da abertura das urnas, mantiveram no dia da votação o confronto verbal que marcou a disputa presidencial.