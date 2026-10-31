O que disse ministro de Lula sobre declaração de Rubio após fuga de Flávio Bolsonaro

Ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, José Guimarães (PT) afirmou neste sábado, 31, a família Bolsonaro virou um “fardo político” para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita pelo petista pelo X, antigo Twitter. “Marco Rubio agora nega que o governo dos EUA tenham ajudado Flávio Bolsonaro a fugir do Brasil. O episódio ganha ainda mais repercussão às vésperas das eleições de meio de mandato, quando os norte-americanos vão às urnas para renovar a Câmara dos Representantes e parte do Senado”, escreveu o ministro.

Ainda na publicação, Guimarães disse que a pergunta que incomoda Donald Trump vem do próprio eleitorado e diz respeito aos motivos que levam seu governo alegar não ter recursos suficientes para garantir saúde à população, mas utiliza sua própria estrutura para acolher uma família estrangeira “cercada de denúncias graves envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas”.

“A relação com os Bolsonaro começa a gerar questionamentos dentro dos EUA e se transforma em mais um problema político para Trump”, completou Guimarães, ao endossar as hashtags “DeportTheBolsonaros (deporte os Bolsonaros) e “DeportTheBolsonarosNOW” (deporte os Bolsonaros agora).

Pouco antes de Guimarães fazer essa declaração nas redes sociais, em entrevista a jornalistas, Rubio disse que o governo americano “não participou diretamente” da operação de fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil. O senador deixou o país nesta semana após ser derrotado nas eleições presidenciais. Sua fuga do país aconteceu logo depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes (STF), pedir a apreensão de seus passaportes.

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“Não estávamos envolvidos em nenhum dos acordos ou preparativos que ele fez para deixar o país. Pelo menos, o governo dos Estados Unidos não participou diretamente de nenhuma das ações realizadas”, declarou o secretário do governo Trump.

A declaração ocorre após reportagens da imprensa americana apontarem que integrantes dos governos de Trump e do presidente argentino Javier Milei teriam colaborado com a saída do senador. O Wall Street Journal informou que Jason Miller, assessor de Comunicação da Casa Branca, ajudou a viabilizar o avião particular que transportou Flávio Bolsonaro e sua família para os Estados Unidos. Um dos principais auxiliares de Javier Milei, presidente da Argentina, também teria participado desta ação.