O que disse ministro de Lula sobre declaração de Rubio após fuga de Flávio Bolsonaro
José Guimarães afirmou que família Bolsonaro "virou fardo político para Trump" após declaração de secretário perto da data de eleições americanas
Ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, José Guimarães (PT) afirmou neste sábado, 31, a família Bolsonaro virou um “fardo político” para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita pelo petista pelo X, antigo Twitter. “Marco Rubio agora nega que o governo dos EUA tenham ajudado Flávio Bolsonaro a fugir do Brasil. O episódio ganha ainda mais repercussão às vésperas das eleições de meio de mandato, quando os norte-americanos vão às urnas para renovar a Câmara dos Representantes e parte do Senado”, escreveu o ministro.
Ainda na publicação, Guimarães disse que a pergunta que incomoda Donald Trump vem do próprio eleitorado e diz respeito aos motivos que levam seu governo alegar não ter recursos suficientes para garantir saúde à população, mas utiliza sua própria estrutura para acolher uma família estrangeira “cercada de denúncias graves envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas”.
“A relação com os Bolsonaro começa a gerar questionamentos dentro dos EUA e se transforma em mais um problema político para Trump”, completou Guimarães, ao endossar as hashtags “DeportTheBolsonaros (deporte os Bolsonaros) e “DeportTheBolsonarosNOW” (deporte os Bolsonaros agora).
Pouco antes de Guimarães fazer essa declaração nas redes sociais, em entrevista a jornalistas, Rubio disse que o governo americano “não participou diretamente” da operação de fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil. O senador deixou o país nesta semana após ser derrotado nas eleições presidenciais. Sua fuga do país aconteceu logo depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes (STF), pedir a apreensão de seus passaportes.
“Não estávamos envolvidos em nenhum dos acordos ou preparativos que ele fez para deixar o país. Pelo menos, o governo dos Estados Unidos não participou diretamente de nenhuma das ações realizadas”, declarou o secretário do governo Trump.
A declaração ocorre após reportagens da imprensa americana apontarem que integrantes dos governos de Trump e do presidente argentino Javier Milei teriam colaborado com a saída do senador. O Wall Street Journal informou que Jason Miller, assessor de Comunicação da Casa Branca, ajudou a viabilizar o avião particular que transportou Flávio Bolsonaro e sua família para os Estados Unidos. Um dos principais auxiliares de Javier Milei, presidente da Argentina, também teria participado desta ação.