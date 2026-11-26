Considerado um nome curinga que poderia ocupar qualquer espaço na Esplanada dos Ministérios, o vice-presidente Geraldo Alckmin é apontado neste momento como o nome favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Segurança Pública.

Uma das missões da nova pasta será regulamentar e implementar o Sistema Único de Segurança Pública, ampliando o papel da União na coordenação da segurança pública e no estabelecimento de diretrizes nacionais para o combate ao crime organizado.

A pasta deve ser criada nas próximas semanas após a PEC da Segurança Pública, que abriu caminhos para a criação do novo ministério, ser promulgada pelo Congresso Nacional.

Ontem, Lula se reuniu com o próprio Alckmin e com os ministros Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública) e Miriam Belchior (Casa Civil) para debater a estrutura do novo ministério. Os ex-ministros da Justiça Ricardo Lewandowski, Flávio Dino e Tarso Genro também participaram do encontro.

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Ainda que não tenha falado de Alckmin nominalmente, o presidente teria, de acordo com participantes da conversa, dado indícios de que o seu companheiro de chapa reuniria grandes chances para encampar a missão.

Aliados do petista avaliam que conta muito a favor de Alckmin o fato de ser ex-governador de São Paulo, o que garantiria a capacidade de o provável titular da pasta falar “a mesma língua” dos governadores de diferentes campos ideológicos.

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Além disso, o vice-presidente é considerado um excelente articulador político – não apenas junto aos governadores, mas também com os parlamentares – e eficiente na resolução de problemas que podem surgir.

De perfil pacificador e afeito ao diálogo, Alckmin deve ter, caso assuma o novo ministério, uma equipe técnica que o ajudará na implementação das medidas.

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Segundo fontes, a relação de confiança entre Lula e Alckmin deve fazer com que não haja nenhum constrangimento caso em algum momento do mandato o petista tenha que substituir o vice-presidente no cargo.