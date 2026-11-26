O que coloca Alckmin como favorito na lista de cotados para Ministério da Segurança Pública
Confiança de Lula elevou vice-presidente ao status de nome coringa que poderia ocupar qualquer espaço na Esplanada dos Ministérios no próximo mandato
Considerado um nome curinga que poderia ocupar qualquer espaço na Esplanada dos Ministérios, o vice-presidente Geraldo Alckmin é apontado neste momento como o nome favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Segurança Pública.
Uma das missões da nova pasta será regulamentar e implementar o Sistema Único de Segurança Pública, ampliando o papel da União na coordenação da segurança pública e no estabelecimento de diretrizes nacionais para o combate ao crime organizado.
A pasta deve ser criada nas próximas semanas após a PEC da Segurança Pública, que abriu caminhos para a criação do novo ministério, ser promulgada pelo Congresso Nacional.
Ontem, Lula se reuniu com o próprio Alckmin e com os ministros Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública) e Miriam Belchior (Casa Civil) para debater a estrutura do novo ministério. Os ex-ministros da Justiça Ricardo Lewandowski, Flávio Dino e Tarso Genro também participaram do encontro.
Ainda que não tenha falado de Alckmin nominalmente, o presidente teria, de acordo com participantes da conversa, dado indícios de que o seu companheiro de chapa reuniria grandes chances para encampar a missão.
Aliados do petista avaliam que conta muito a favor de Alckmin o fato de ser ex-governador de São Paulo, o que garantiria a capacidade de o provável titular da pasta falar “a mesma língua” dos governadores de diferentes campos ideológicos.
Além disso, o vice-presidente é considerado um excelente articulador político – não apenas junto aos governadores, mas também com os parlamentares – e eficiente na resolução de problemas que podem surgir.
De perfil pacificador e afeito ao diálogo, Alckmin deve ter, caso assuma o novo ministério, uma equipe técnica que o ajudará na implementação das medidas.
Segundo fontes, a relação de confiança entre Lula e Alckmin deve fazer com que não haja nenhum constrangimento caso em algum momento do mandato o petista tenha que substituir o vice-presidente no cargo.