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Política

O que as últimas pesquisas dizem sobre o fenômeno Augusto Cury

Candidato do Avante se consolidou em terceiro lugar, mas perdeu força nos levantamentos mais recentes

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 08h16 | Atualizado em 9 set 2026, 08h16
Homem de terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, com óculos, fala em um microfone, gesticulando com as mãos abertas. Ao fundo, pessoas assistem em um auditório, com uma faixa laranja visível à direita
Augusto Cury (Avante) (Anna Satie/VEJA)
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O que as últimas pesquisas dizem sobre o fenômeno Augusto Cury Priorizar nos meus resultados Google

O escritor Augusto Cury se consolidou como o terceiro nome da corrida presidencial, mas os números mais recentes indicam que o fenômeno que levou o candidato do Avante a avançar rapidamente nas pesquisas perdeu intensidade. Depois de aparecer com 11% na BTG/Nexus e 10% na Quaest na rodada anterior, Cury marcou nesta semana 9% e 8%, respectivamente. Na nova pesquisa Meio/Ideia, aparece com 6,6%.

O dado mais importante da sequência de levantamentos é menos o percentual isolado de cada instituto e mais a mudança de trajetória. Cury deixou para trás a faixa de 1% a 2% que ocupava nas pesquisas anteriores e passou a disputar de forma consistente a terceira colocação. Ao mesmo tempo, as pesquisas desta semana sugerem que o movimento de alta não prosseguiu no mesmo ritmo.

Como Cury aparece nas pesquisas mais recentes?

Na BTG/Nexus, Cury registra 9% das intenções de voto no primeiro turno. Na rodada anterior, tinha 11%, depois de saltar de 2% para esse patamar em apenas uma semana. A oscilação de dois pontos para baixo está dentro da margem de erro do levantamento, mas interrompe a sequência de crescimento registrada anteriormente.

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Na Quaest, o candidato também recuou. Tinha 10% na pesquisa anterior e agora aparece com 8%, enquanto Lula passou de 37% para 36% e Flávio Bolsonaro permaneceu em 29%. A variação de Cury, assim como a dos líderes, está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Já a pesquisa Meio/Ideia mostra Cury com 6,6%, tecnicamente empatado na faixa seguinte com Renan Santos e Ronaldo Caiado, ambos com 4%. Nesse levantamento, Lula aparece com 38,4% e Flávio Bolsonaro com 37,3%.

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O que mudou depois da disparada de Cury?

O salto de Cury foi especialmente expressivo na BTG/Nexus. Em uma semana, o candidato passou de 2% para 11%. O movimento também apareceu em outros institutos: no Datafolha, por exemplo, ele avançou de 2% para 8%, enquanto no AtlasIntel passou de 3% para 7,8%.

A nova rodada da BTG/Nexus, porém, mostrou o primeiro recuo depois da disparada. O resultado da Quaest apontou movimento semelhante. Em vez de continuar avançando, Cury voltou para a faixa de um dígito mais próxima dos 8% ou 9%.

Isso não significa que o fenômeno tenha desaparecido. Ao contrário: mesmo depois das oscilações, Cury continua em terceiro nas pesquisas e muito acima dos percentuais que registrava até poucas semanas atrás.

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A terceira posição já está consolidada?

O aspecto mais consistente da nova fotografia eleitoral é justamente a posição de Cury atrás de Lula e Flávio. Na BTG/Nexus, ele aparece com 9%, contra 39% de Lula e 35% de Flávio. Na Quaest, registra 8%, enquanto o presidente tem 36% e o senador, 29%. Na Meio/Ideia, Cury chega a 6,6%, ainda distante dos dois líderes, mas à frente dos demais nomes na disputa.

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A mudança é relevante porque altera o desenho da disputa pelo terceiro lugar. Nomes como Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema vinham ocupando essa faixa em diferentes momentos da corrida. Agora, Cury aparece de forma recorrente à frente deles ou, no mínimo, disputando a posição.

O novo patamar, contudo, ainda não o aproxima dos dois líderes. Na BTG/Nexus, são 26 pontos de distância para Lula e 26 para Flávio. Na Quaest, a diferença é de 28 e 21 pontos, respectivamente.

Cury já atingiu seu teto eleitoral?

Ainda não é possível afirmar. Os números desta semana sugerem uma desaceleração, mas não necessariamente o fim do crescimento. As oscilações para baixo na BTG/Nexus e na Quaest estão dentro das respectivas margens de erro e podem representar estabilidade estatística depois do salto registrado nas rodadas anteriores.

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Há, porém, um sinal que merece acompanhamento: Cury deixou de subir justamente quando alcançou a faixa de 8% a 11%. As próximas pesquisas terão papel importante para determinar se esse é o novo patamar de sua candidatura ou apenas uma pausa antes de outro movimento.

Por enquanto, o diagnóstico mais seguro é que Cury se consolidou em terceiro, mas seu crescimento estagnou. As futuras pesquisas indicarão se o candidato do Avante encontrou seu teto eleitoral ou se ainda há espaço para avançar na disputa presidencial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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