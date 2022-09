O que aliados de Bolsonaro disseram sobre as férias de Ciro Nogueira

A possibilidade de um pedido de férias do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, na véspera das eleições gerou uma série de especulações sobre a relação entre o cacique do PP e o presidente Jair Bolsonaro.

Expoente do Centrão, Ciro Nogueira é um dos coordenadores da reeleição de Bolsonaro e tem entre as principais atribuições fazer a articulação política para pavimentar o apoio ao presidente. Enquanto pesquisas apontam Bolsonaro atrás na disputa, o ministro iria se afastar na reta final da campanha para cuidar da eleição no Piauí, a sua base eleitoral.

A informação dividiu os aliados mais próximos do presidente. A VEJA, um deles aproveitou o episódio para fazer uma série de críticas ao coordenador da campanha e dizer que ele jamais esteve, de fato, “embarcado” no projeto de reeleição. “Nunca contamos com ele e não vamos contar agora”, afirmou. “Ele pouco esteve presente e não tinha que se esperar nada de diferente”, acrescentou.

Sobrou também para Marcos Pereira, presidente do Republicanos, partido que, ao lado do PP, compõe a coligação de Bolsonaro. Segundo esse aliado do presidente, Pereira “jogou contra” o projeto de reeleição, nunca compareceu às articulações da campanha e tampouco deu apoio no meio evangélico, principal nicho do partido ligado à Igreja Universal.

Já um outro aliado de primeira hora de Bolsonaro jogou água na fervura e descartou haver qualquer crise interna. Segundo ele, Ciro Nogueira tem dado as contribuições necessárias à campanha e, de olho na disputa local, que também é uma prioridade, decidiu pedir uma licença para não ser acusado de usar o cargo de ministro enquanto estava tratando de política no Piauí.

Por essa versão, reforçou, a possibilidade de que Ciro Nogueira poderia abandonar o barco não passa de uma história “inventada”.

Fato é que Ciro Nogueira sentiu o peso da controvérsia e decidiu cancelar o pedido de licença. Em nota, o ministro informou que “interrompeu a tramitação do pedido” devido a “diversos compromissos inadiáveis na próxima semana”. Uma nova solicitação de férias, acrescentou, deve ser feita depois das eleições.

